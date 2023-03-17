港女出席喪禮做$101帛金遭嫌少　被要求封呢個數！網民：下次識做

帛金都有公價?於華人的傳統文化中，當有身邊的人離世，大家都會封「帛金」以表對先人家屬的心意。而日前(16日)有網民於社交平台上發帖文表示，自己妹妹的朋友奶奶過世，「一場朋友」，妹妹都給帛金和到喪禮鞠躬，但幾日妹妹朋友竟致電指妹妹給的金額太少，更要求「封多幾百」!



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日前(16日)，有網民於Facebook群組「將軍澳主場」發文分享指，自己妹妹的朋友奶奶「pass away」，妹妹作為一場朋友「都去靈堂放底帛金鞠個躬」。誰不知幾日後，妹妹卻收到朋友電話稱「你畀個份帛金得101，如果我屋企人見到，就唔係幾好啦」，讓妹妹感到驚訝，更指出當年自己爸爸離世，「你人都無到，帛金都無做喎」。但朋友竟表示「點同呢，你識我屋企人喎」。

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樓主妹妹聽此便反問對方「咁你想我封幾多?」，對方則回應「封多幾百」，妹妹再問及「幾百?即係幾多百?」。朋友則直指「你畀多400我啦」，更讓妹妹直將錢交給她，由她親自幫妹妹「加入去」。

樓主表示，雖然妹妹最後沒有再封帛金，但當她聽到妹妹講時「覺得好痴線」，更問到「乜帛金有公價嘅咩?」和「帛金可以封兩次?」。她更指自己對帛金禮儀並不熟悉，但「都未聽過叫人封多啲帛金」，更怒指「你估喜事咩!」

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帖文一出即引起網民討論，有網民表示「人情/帛金都係隨心，一係就事先講明要幾多」，「有咩理由事後問人攞叫人加錢」，更指朋友講得出讓妹妹加錢「面皮厚到一個點」。有網民亦表示不論紅事白事「都唔會分兩次(封)」，「邊有人封兩次貪吉利咩」。

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有網民則搞笑指讓樓主妹妹跟朋友說「明曬，下次一定識做」，「下次先一次過計啦」，但有人亦質疑「其實點會幾日後先講，一般來說款項即日都拆信封，已經點好數」，懷疑妹妹朋友其實純遂私自向其拿錢。

根據善終服務公司網站所指，其實「帛金」是用作對先人家屬表達心意，一般來說大家都是根據與先人關係隨心送上便可，而香港大多數都習慣於金額整數外加上一元，以單數作尾數，則例如$101、201、301等，意指帛事不成雙。除了帛金外，其實大家亦可以送贈花圈或祭帳以表達對先人的心意。