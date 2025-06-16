網紅深圳開烤肉店蝕70萬爆羅生門　前女股東反擊：他欺騙了同情心

香港YouTuber「David大衛」早前曾拍片表示，自己在深圳經營烤肉店半年蝕70萬，最終忍痛離場，事後連日惹來不少討論。不過近日有另一名表示是對方拍檔的KOL拍片反擊，指David大衛賣慘，為博流量誇大了蝕本情況，更因此令頂手的朋友連日來生意慘淡，狠批「有很多人被他欺騙了同情心」。



香港YouTuber「David大衛」拍片表示，半年前看準港人北上消費熱潮，毅然接手經營位於深圳羅湖HALO廣場的「炎田家烤肉」，主打新鮮和牛、活鰻、海鮮等食材。然而該餐廳在短短半年内錄得高達70萬港元的虧損，最終讓身為老闆的大衛血本無歸。面對無法負荷的巨額虧損，他最終選擇止蝕離場，將烤肉店無條件交由一位從事餐飲業的朋友接手。睇全文👉👉👉 港男深圳創業開烤肉店 半年血虧70萬離場！網民狠批1原因不同情

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直批有人拍片「賣慘」

不過，事件日前驚現「羅生門」，有逾21.5萬個訂閱的YouTuber Miu，就在其頻道「K for Kalaam」以「港人深圳創業 烤肉店蝕70萬真相」為題，踢爆有人為流量賣慘誇張虧損情況，令自己和朋友影響好大。Miu斬釘截鐵指「肯定一切是一場戲」，因為她也是該餐廳的老闆之一，有足夠說服力將真相告知大眾，更，而她亦稱已告知對方會出片澄清。

Miu透露，去年11月她跟與幾位YouTuber到深圳一間餐廳探店，該老闆透露朋友於羅湖開設「文和百川烤肉」，因老闆與合夥人鬧翻即將結業，問他們有否興趣頂手。他們於是到該烤肉店視察，認為裝修尚可且食物味道不錯應該「有得做」，加上轉讓費由原本15萬降至5萬，於是決定夾份接手經營。

Miu指出， 他們初期合共投放約30萬營運資金，「林先生的確係最大股東，惟一呢樣嘢係真」，但未有透露每人投資多少。她透露最初烤肉店僅蝕2至3萬，更曾有過少許盈利。但踏入5月中夏天少了人食烤肉，再加上不少港人轉往珠海中山遊玩，生意明顯不如前。與股東們商量後，最終有位餐廳經驗較豐富的股東因不想員工失業，就獨自接手繼續經營，「蝕70萬一定唔係真相」。

片段出街後生意一落千丈

Miu強調，那位接手的股東因視他們為朋友，不但未有追究，還將剩餘的錢分給了他們，「而林先生亦是第一個率先簽名取回費用嘅人」，直指對方所指的「損失70萬」並非事實，「全部有根有據有文件在手」。現任老闆亦向她透露，自該該條影片發布，餐廳生意便一落千丈，每日的營業額大減至三位數，「我個心真係好唔舒服」說時更眼紅紅。

Miu狠批，在追求流量的同時，也要考慮到對他人的影響，希望觀眾能知道真相，「邊個先真係慘？呢間店老闆獨資經營，隨時做唔掂要負上所有法律責任」。「有很多黑粉知道他是演員，亦有很多人被他欺騙了同情心，誤以為我是壞女人」Miu說。

Miu的片段一出，大批網民表示多謝她說出真相，令「事件合理好多」。有人亦讚「現任老闆真係有情有義！」、「多謝正義的你, 把真實說給我們聽」、「對得天地良心，問心無愧。做人正直就夠喇」。而「David大衛」亦已將該條創業失敗的YouTube短片刪除。