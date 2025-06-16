網民食譚仔擺烏龍Payme轉錯錢　譚仔咁回應！一文睇清過錯數點做

跟三五知己好友或同事外出用膳時，都不外乎會用到網上平台過數。近日有網民在Threads發帖文表示，收到陌生人透過payme轉賬譚仔38元的飯錢，同時亦「原路退回」給對方，事後帖文引來網民熱議討論讚事主「好人、均真」，更有人提點事主下次經官方平台處理方為上策。



譚仔雲南米線門市（資料圖片）

該名網民表示自己在公司用膳期間，收到由陌生人透過payme轉賬38元給自己，並備注「Tam Jai」，同時上載截圖證明自己已隨即「原路退回」，直接將相同金額轉賬給對方指對方過錯數，笑言「我冇同你食譚仔」。該帖文被多名網民分享及留言，當中不乏讚賞事主指「幾好人」、「咁好彩遇到你」、「我真係好鍾意香港人嗰種均真」，更引來譚仔官方帳號留言「貢有緣份，一齊嚟譚仔食返個米線啦。」

有網友指自己收到陌生人過錯數，並截圖證明已原路退回。（網上截圖）

譚仔官方社交媒體帳號及網民留言（網上截圖）

有其他網民抱怨Payme更改過數方法導致「比錯錢或者比人洗錢都唔知」，更提醒事主如有下次建議經銀行處理，「下次唔好直接過番錢比陌生人呀」、「就咁過返陣間對方acc有問題可能會凍結埋你」。

網民留言（網上截圖）

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Payme真係過錯錢點算？

遇上樓主好人退回當然幸運，但萬一真的過錯數給其他人，又或是無故收到大額轉帳，又應該怎樣處理?據了解，現時Payme已暫停使用電話客戶服務功能，並全面改爲應用程式内在線一對一訊息對話。記者亦親身實測過此客戶服務功能，大概5分鐘就得到專人回覆跟進。

記者實測手機應用程式内的線上對話，大概5分鐘有客服人員回應。

Payme客服指，如有認爲錯誤轉帳的情況，用戶可以在應用程式中前往「我的賬戶」>「設定」>「發送查詢」向Payme客服提供交易截圖。而Payme客服方會透過電郵為客戶跟進個案並聯絡相關部門調查，然後發送錯誤轉賬的表格經電郵讓客戶填寫。客服收到相關表格後，會安排二十個工作天内聯絡收款人追討相關款項，如提早收到收款人的同意聲明，Payme客服會安排退款。如未能收到，Payme客服會於二十個工作天向您發送相關聯絡記錄報告，以便客戶有需要進行報案。Payme客服同時亦提醒，無論是收款方抑或轉帳方，如有轉帳有錯誤或異常，都建議直接聯絡Payme官方客服進行處理。

記者實測之線上客戶服務對話。

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拒絕退回誤收款項或屬違法

金管局指收款人拒絕退回誤收款項可能會負上刑事責任。（資料圖片）

值得注意的是，根據香港金融管理局的指引，如果收到錯誤轉帳的款項，收款人應盡快通知相關銀行或電子錢包營運商，並透過這些機構退回款項。金管局亦指出，收款人若不退回誤收的款項，可能會負上刑事責任。