AV女神三上悠亞含淚宣布引退　自爆理由是...　老司機崩潰告別

日本AV界忽然投下一顆震撼彈，三上悠亞竟然要引退了！3月13日她在YouTube頻道上拍片向報告消息，向粉絲表達感激。在AV業界打滾8年，到底是甚麼契機令女神三上悠亞決定引退呢？



（YouTube 截圖）

知名AV女優三上悠亞3月13日於她的個人YouTube頻道拍片，以標題「重大發表」的影片宣布引退消息，在AV界投下震撼彈。在14分鐘的影片中，三上悠亞哭著回顧AV生涯，回想起當女優的初衷，講到「這8年感覺很長、但亦過得很快……當然也有不好的回憶，但向著目標和夢想前進，這8年真的很美好」。

（YouTube 截圖）

三上悠亞的粉絲或許也知道，她曾經在多個場合上講過自己打算在AV界打拼至30歲。1993年出生的她，今年正好要30歲了。她在影片中講到，覺得自己引退的時間到了；認為自己已經完成作為「AV女優三上悠亞」這個角色該做的事。坦言其實拍AV真的是非常辛苦的職業，但她一直都沒有向粉絲發怨言，在社交平台上也只上傳開朗可愛的貼文；表示是粉絲的支持讓她撐到現在。她亦提到最後一部作品將會在她的生日月8月發售，完成自己拼搏至30歲的諾言。

至於引退後的活動，三上悠亞並沒有詳細說明，但在影片亦有隔空向企業們「求職」。相信大家未來仍能在各社交平台，及日本電視節目中看到她。

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三上悠亞引退的消息，震撼一眾老司機，粉絲們紛紛留言分享表達不捨。表示「這8年真的辛苦妳了」，「我也忍不住一起哭了」。不少被突然的消息嚇到的粉絲們亦含淚感激她8年來的付出，又哭道「一個時代要完結了」。甚至有老司機崩潰指「我以後如何生存下去？！」。不過亦有不少粉絲支持三上的決定，認為她已經有足夠的名氣，不用再賣肉、可以隨便去挑戰任何自己想做的事了。

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