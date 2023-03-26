日本旅遊｜全國票選最愛迴轉壽司店TOP 8　這店靠一招力壓壽司郎

疫情下有不少港人為了回味到日本旅行的時光，紛紛到壽司郎進餐。有日本雜誌最近進行一項調查，看看日本最受人喜愛的連鎖壽司店到底是那一家。結果壽司郎竟然屈居第2位，究竟奪最受歡迎壽司店是誰呢？



日本開關後港人終於可以到當地享受正宗美食，而當中不少人也會光顧價廉物美的迴轉壽司店。日本週刊《女性自身》於今年3月4日至6日就進行調查，看看日本人「最愛連鎖迴轉壽司店」是那一家。進入2023年起日本的壽司店就面對一連串的惡作劇，「はま寿司」有人往輸送帶上其他客人的壽司加芥末，壽司郎則有少年舔豉油瓶。到底這些爭議對排名有沒有影響呢？

日本人最愛連鎖迴轉壽司店TOP 8

【第8位】迴轉壽司Misaki／「回転寿司みさき」—0.8％

【第7位】Gatten壽司／「がってん寿司」—2.4%

【第6位】壽司銚子丸／「寿司銚子丸」—6.0％

【第5位】河童壽司／「かっぱ寿司」—7.0％

【第4位】魚米／「魚べい」—7.8％

【第3位】Hama壽司／「はま寿司」—18.6％

網民指Hama壽司除了壽司之外，有很多其他小食配菜和甜品選擇，價格低廉又好吃。

【第2位】壽司郎／「スシロー」—20.0％

壽司郎則被讚魚生非常新鮮美味，而且分店位置亦十分方便。

【第1位】藏壽司／「くら寿司」—25.0％

衛冕日本人最愛連鎖迴轉壽司店冠軍的是藏壽司，因店舖有用蓋子蓋著壽司比較衛生，而且還有抽獎扭蛋，成功俘虜一眾男女老少的心。

👉素海霖高級過波多野結衣？AV女優薪酬分4級 頂級女優天價一條片

👉黑眼圈原來分3種！專家教6招擊退倦容這類食物超有效+1分鐘 ...