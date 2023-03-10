01訪問｜攝理教滲香港逾300信徒　總幹事楊子聰:你要佢哋做乜都得

近手尸十十日Netflix熱播揭露韓國邪教的記綠片《以神之名:信仰的背叛》 ，節目首三集講述有關韓國攝理教教主鄭明析的惡行，片中有受害者講述教遭受教主性侵經歷，藝人方力申現任女友葉宣Maple亦是受害人之一，引起全港熱烈討論。而日前亦有網民分享自己讀大學時亦曾被疑似為攝理教的教徒招攬，究竟攝理教在香港專門招攬甚麼人?原因是甚麼?大家又可如何避免陷入邪教? 「新興宗教關注事工」總幹事楊子聰接受訪問表示，攝理教在香港主要滲透女學生，而入教信徒的忠誠度都相當高：「你要佢哋做咩都得」。



（Netflix）

Netflix正熱播的記綠片《以神之名:信仰的背叛》，內裡講述四名來自韓國，並自稱為「救主」的宗教領袖所做的惡行，當中的由教主鄭明析所創下的「攝理教」更是於香港有所活躍的教派，而片中的受害者葉宣Maple正正就是在學生時代時，於香港被招攬入會，繼而追隨教主前往韓國，最終卻成為遭教主鄭明析性侵的受害者。

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節目中更透露，教派中大多信徒都是大學生，而日前亦有網民分享指的確大學裡，亦有不少疑為攝理教信徒，大學生為攝理教主要招攬的對象。「新興宗教關注事工」總幹事楊子聰跟《開罐》表示，教派之所以會專門招攬學生族群，是因正於校園的學生，人生正「進入轉捩點」，由須要人照顧「聽師長聽家長話」，到開始接觸大人世界的「關卡』，生活上多了變化和挑戰，會讓他們產生「茫然和不確定」的感覺，「這時候各樣信念都會容易影響佢」。

（Netflix）

楊子聰更表示，現以他們所知攝理教都是於「街上透過搭訕」和問卷的形式招攬，並會問傳教對象有關對信仰的看法等等，若對方「多多少少都會有回應，佢哋就會邀請你去查經」，進而再進升到「『三十個論』BB班」，因應對方反應進行再深入的傳道。他表示，教派更懂得利用「朋輩」策略來帶領新信徒入教，就住對方的專門設計不同的入教「課程」。

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他舉例指，攝理教會就所招攬的人所選修的科目，於教派中「叫呢個科的大姐姐成為佢查經的帶領人」，此等策略可讓學生覺得不論於信仰上，甚至是學業上都能夠有人帶領，令整件事的觀感都變得「親切」，繼而更容易陷入教派當中。

楊子聰表示，早前攝理教的成員約200多人，但跟據教派內裡所說現今教會大概有300-400人，人數並不算多，但他們的「commitment(投入度)」都十分強。香港一般600人的教會已算多，但核心活躍的人可能才只有20%，攝理教卻完全相反，他們投入和忠誠度高「你要佢哋做咩都得」。

至於攝裡教在香港的聚會地點和方式，楊子聰指以他們所知教派的聚會地點大多在工廈，而形式與基督新教和其他宗教教會一樣，都會「唱歌、唱詩、有分享和各樣的聯誼」，但就會多了韓國元素，會一起看從韓國教派所傳送過來的視像等等。

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新興宗教關注事工總幹事楊子聰(受訪者提供圖片)

楊子聰更指，最近與攝理教有關的求助個案的卻有所增加，但願意求助的人的卻不多，尤其攝理教的「隱蔽功夫」強，事工都曾遇過有求助人的家人是由始至終都不知其曾參與教派活動，因當他一入教派進行查經時，內裡的教徒便已經表示「唔洗話畀屋企人聽你嚟查緊經」，信徒的家人亦難以得知情況從而協助。

那倘若真的遇到有人於街上傳道，又能如何確定該教會是否為正規教會呢?楊子聰表示，大家可於香港教會更新運動網站上，找尋教會或機構的名字，若於名單中查無該教會名稱，則須留意。因基督教裡都會有聯合性組織，教會都會有登記，雖不算緊密，但都會有一定範圍。此外，大家若遇可疑或對某些教會有疑惑，亦可致電「新興宗教關注事工」熱線查詢或求助，熱線會有專人即時提供回應和意見。