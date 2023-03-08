港女香港街頭險被拉入韓國邪教！4大規條勁奇怪　提醒一類人小心

近日Netflix一部講述韓國異端宗教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》引起各界關注，受害人遍布全球，澳洲、日本、台灣等地，包括香港藝人方力申的女友葉萱（Maple）亦在影片挺身揭開女教徒受侵犯內幕。一位港女網民分享自己遇到攝理教的可怕經驗，更提醒一類人要特別小心！



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港女在連登討論區上發帖，稱留意到最近Netflix的一部紀錄片講述韓國異端宗教「攝理教」，令她想起自己以往的一段親身經驗。她稱自己仍在讀書時，很記得某天在九龍塘又一城逛街，期間遇到兩個女仔自稱是「City學生」，正在做一項調查，所以想訪問一下她。事主稱自己是個好人所以答應了對方的請求，更「好天真好傻」地留下了自己的手提電話號碼給對方。

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《940920》劇照

她稱在幾天過後，那兩位女孩子開始傳送WhatsApp訊息給她，也會互相傾計談天，令她以為交到了兩位新朋友，同時放下戒心。然而在交談了一段時間後，對方開始邀約自己出街，也慢慢滲透一些傳教的資訊，例如聖靈三位一體等，她則當作聽故仔。

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港女續指對方有邀請自己到油麻地的教會，自己也曾上去一次，去到現場時發現該地址「奇怪係佢冇任何嘅門牌，每個人都要化哂妝著得勁靚，著得好formal」。同時該宗教還有很多奇怪的教條，例如：

1.「男仔同女仔要分開坐唔可以有接觸」

2.「每一個人都要透過靈修去upgrade自己」

3.「佢哋覺得要upgrade到100%先可以上天堂」

4.「我好記得個陣佢地同我講要同一位靈修到100％的男仔結婚，然後話暫時無乜邊幾個可以去到100％，應該只有教主一個」。

而最奇怪的是每晚打都會電話叫她祈禱，韓國教主會每天出金句，她們甚至會每天輪流打電話分享教主的金句，令她感到十分厭煩，最終不再接聽她們的電話。雖然對方不斷叮囑自己不要在網上搜尋關於他們宗教的資料，因為都是不實的，但是港女表示自己「雖然天真很傻，但我唔係戇X」，於是上網搜尋資料，發現他們所信的宗教就是韓國的「攝理教」，而教主就是鄭明析，自此她立即與她們斷絕來往。

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港女提醒，她們主要挑選來傳教的對象是「一啲外表睇落去好純品好天真好傻嘅女仔」，手法是先與你做朋友，再用朋輩壓力去傳教，再加上「大專不同院校有好多佢地嘅人，佢地竟然可以係hku book場搞活動，而教徒有不少係不同大專院校嘅女仔」。網民看帖後驚覺原來這個韓國異端宗教已經滲透入香港，Maple的例子也不是個別例子，也有網民分享類似的經歷，也是在街上被年輕人截停攀談，尤其「心靈空虛的人」容易中招，與學歷高低無關，提醒大家不要亂留個人資料如手機號碼給對方，好好保護自己。

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