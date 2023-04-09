移英女睇屋驚見古歐「王座式」馬桶　沖水方法超浮誇!網民:登基咁

擁有一個安樂窩是很多人的夢想，為了打造一個完美的家，更是每一個環節如裝潢、室內設計、傢俬、佈置等，都落足心力和時間。近日一位住在英國的女網民在睇屋時，發現了一個古歐風的「王座式」馬桶，沖水時更要用一個特別方法去「召喚」水流，令一眾網民大爆笑。



《初次見面我愛你》劇照

日常生活中你又有沒有看過奇怪的神奇裝潢？一位日本移英女網民最近在Twitter上分享一段生活趣事。她指自己嫁了給一名英國人，目前生活在英國，有兩名小孩，現時正在尋找房子。然而她在近日睇屋時，發現屋子內有一個充滿權威感的奇怪廁所，讓她雀躍的在網上分享，吸引了不少網民的爆笑回應。

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她指當她正在睇屋時，發現屋子裡有一個古歐洲風格的馬桶，形狀彷如中古世紀的「王座」，廁所的背板、扶手、廁板也是以木頭製成，油漆還特意造得有年代久遠的褪色感，也可以看到木廁板有預留鉸位作日常維護，相當貼心。不過美中不足的是沒有廁所的上蓋板，衛生方面較有隱憂，也沒有安裝廁紙架，只見一卷廁紙安放在扶手上。

Twitter@YumiRose1222

然而無論怎麼看，圖片的馬桶也沒有提供手柄、拉繩等沖廁設備，上完廁所難道要用水桶倒水沖廁，完美還原中世紀的上廁所方式嗎？並不是。女事主稱右邊的那一把插在地上的刀，其實是沖水的手柄，方便完只需「拉動王座面前的劍」即可，極具奢華魅力，十分適合愛儀式感的一眾人士。

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由於廁所的馬桶風格極度有趣，吸引了不少網民留言朝聖，表示「上個廁所都感覺任重而道遠」、「超有儀式感」、「我第一次覺得自己不夠中二」。但也有網民擔心「木頭很會吸味道⋯」、「感覺很髒欸」、「結果以後坐到椅子都習慣拉屎...」。不知道以上的廁所，大家又會想擁有一個嗎？