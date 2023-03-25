北京女遊港直言：香港沒想像中繁華！因一標準批評「落後」惹反擊

中港通關後兩地市民增加了交流，有內地旅客訪港、也有香港旅客北上，在文化不同的情況下，難免有中港矛盾等磨擦發生。近日一名內地女網民稱自己因公事首次訪港，但到港後卻因為一個標準感到「香港並沒有想像中那麼繁華」，帖子引起中港網民熱議。



《愛回家》劇照

一位北京女化妝師在社交平台小紅書發帖，稱自己第一次來香港工作，透露自己來港公幹7天，卻感覺香港地方「哪裡都小小的」，包括自己入住的四季酒店房間「感覺也很小，就是窗外海景還行」。而且認為香港「有些地方還不能手機支付」十分落後，直言「小時候看港錢，覺得很先進」、「回歸以後好像就不發展了」，表示「晚上九點很多店都關門了，可能最近（香港）經濟不好吧」，導致「繁華感」退去。

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小紅書截圖

然而言論惹來不少香港網民反擊，表示「單純以電子貨幣流通率來定義一個地方是否先進國際化」根本不合邏輯，狠嘲她「那去印度吧。今天和印度同事吃飯，他說在印度都是二維碼到處掃付錢。先進啊。不要去其他真正發達國家，因為他們也並不盛行手機支付，也很多地方破破的」、「你沒看到真正繁華的地方，是因為錢不夠」。

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網民也質疑她的觀點「不用電子支付」便是「落後」的話，日本東京、南韓首爾、紐約、倫敦也只是不外如是的「落後農村」。港人更火爆反擊，稱「用手機支付等於先進？我成日見啲大陸人喺香港用手機支付，勁冇效率，慢慢先撳到出嚟，反而我哋用八達通好快就搞掂」、「不喜歡不滿意別來」。

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不過港人的反擊就惹來內地網民的嘲諷，笑指「小心喔，香港人很玻璃心的又敏感，可聽不了你說這個喔」、「看到評論區的香港玻璃心碎一地我就想笑」、「支持你說出自己的所見所聞感受，不用太在意一些高傲人的玻璃心評論」。然而，內地網民也不是一面倒的只為樓主說話，稱「有一說一，雖然我沒有很喜歡那個地方，但事實是，香港只是小，其實不落後」。

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也有理性網民提到一個地方的先進的重點在於「醫療」、「教育」、「食品安全」等，不應單憑電子支付是否主流而判斷，加上香港的八達通、NFC、Apple Pay、信用卡支付十分方便，所以用手機掃碼支付才沒有成為主流。

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