內地男深水埗公廁被男人包圍喪𥄫　疑「誤闖基地」!網民:呢間高危

香港開關後吸引了不少內地遊客來港購物，以往的遊客區如尖沙咀、銅鑼灣、旺角等也逐漸旺了起來，社交媒體上也常有內地旅客分享香港的旅遊趣事。一位男網民在小紅書上發帖，分享自己在香港的某公廁內遇到詭異的遭遇，疑誤闖「基地」，引起中港網民爆笑！



《大叔的愛》劇照

該內地網民在社交媒體小紅書發帖，指自己某天在深水埗的音響店（White Noise Records）時，忽然尿意襲來，於是請問店員姐姐附近哪裡有公共廁所，十分「幸運地」店舖附近便有一間2層高的公廁，女店員於是指路教他前往公廁，沒想到卻意外讓內地男展開了一場奇遇。

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內地男稱這間公廁的男廁位於垃圾站的2樓，當他上樓後看到裡面有幾個人正在抽煙，看起來還算正常。但當他走入去的時候，卻赫然看到裡面有10幾個人，有好幾個更是「不尿尿也不拉屎的站在廁所裡面」，讓受驚的他直接「嚇到趕緊跑進隔間」，他形容廁所裡面的人都是「直勾勾」的盯著自己。他坦言「畢竟是晚上一個人上廁所，雞皮疙瘩都起來了」，而最尷尬的是當他上完廁所，打算洗手時卻發現自動水龍頭壞了不出水，最終他只好未洗手便倉皇逃竄，拔腿就跑。

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小紅書截圖

事後心態十分崩潰的他在小紅書上發帖，發問有沒有本地的朋友可否說說是什麼情況，也很疑惑自己「是進基地了嗎？」內地男的詭異遭遇引發中港網民幸災樂禍兼爆笑，稱「哈哈哈哈哈笑死了」、「笑出來了真的」。而香港男網民卻對情況十分有共鳴，戲稱「你不跑快啲，下一單社會頭條新聞係你」、「你再慢點就讓你知道什麼叫前後夾擊」。

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《大叔的愛》劇照

後來有香港網民解答，笑指他的確是「誤闖基地（Gay地）」了，更提到深水埗該間公廁的2樓男廁多年來都是十分有名的「基地」，連在Google Maps上也有相關的網民評論。網民也順便提醒廣大的男性們，尤其是內地旅客，建議他們「晚上不要去公廁了，就算去也是快速行動」，最好去商場借廁所，並教路一招「不要跟他們有眼神接觸，會誤會的」，令不少內地網民直呼「長知識了」。

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