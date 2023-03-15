內地女列3點狂插港式茶餐廳是「落伍破地方」　港人反擊:不歡迎你

香港與內地通關後旅客逐漸增加，不過港人與內地遊客在文化上的差異，卻衍生出大大小小的問題和誤會。昨日（14/3）一位內地女遊客在社交媒體小紅書發帖，列出3點狂插港式茶餐廳是落伍的「落伍破地方」，後來港人認為該些指控無聊，表示不歡迎她再度來港，內地女卻再度憤怒回擊，事件愈演愈烈！



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內地女子在社交媒體小紅書上發帖，標題為「避雷！香港紅茶冰室」，列出了3大原因，提醒準備前往香港的內地旅客們不要前往茶餐廳吃飯，否則與踩地雷無分別。她續列出3大原因，分別是：

1.坐的地方特別小，還是跟陌生人一起拼桌（搭檯），救了大命（救命）！！！

2.服務態度極其差勁，我菠蘿包還沒吃完呢，問都不問盤子給我撤走了，第一次碰見這種服務員的。

3.紅豆冰的杯子杯壁上黏糊糊一片，你家是從來不刷杯子的麼！？？？

她批評茶餐廳的地方狹窄，還得與陌生人搭檯，讓她感覺最差的是侍應生在帶她入座時也沒有提前說是需要搭檯，令她感覺不舒服。另外，她直言「等到顧客用餐結束再收餐具這是最起碼的尊重，他們連一句都沒有直接拿走，不管我有沒有吃完都不對」，也指出「杯子的把手特別髒」，質疑店內餐具的衛生水準差。

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帖子在發布後引起不少網民討論，尤其港人反應熱烈，港人解釋因為香港地方小，餐廳的座位比較狹窄，為了最大利潤通常茶餐廳都會安排搭檯，也是香港人十分習慣的本地文化之一。網民表示「你吃高級餐廳咯，那就不會拼了，茶餐廳默認拼桌」、「香港地少人多，真的就是這樣的，特別是茶餐廳」、「哈哈哈哈哈哈，真的是不明白，都吃茶餐廳了還要啥服務」、「功課做不到位就不要怪誰了，連茶餐廳要拼桌都不知道」。

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然而內地女子火爆回應「不好意思我第一次來香港，不知道你們竟然都默認拼桌了」、「我以為茶餐廳是你們香港的特色呢，誰知道是這麼個破地方」、「誰能知道你們現在還這麼落伍呢」。港人不甘茶餐廳文化被貶低，於是再回應「沒事，以後別來了，不歡迎」、「媽呀，破地方那就不要再來了」、「可以吐槽，但是別這麼沒禮貌吧...」，不過內地女再度反擊「用你歡迎我？你是啥代言人啊」、「那又破又小的地方還用你在這歡迎了」、「真是豬鼻子插大蔥（裝模作樣）」，罵戰一來一回相當火爆。

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不過也有理性網民提到，雖然搭檯文化是茶餐廳的一部份，內地其他城市的餐廳人多時也有機會需要搭檯，但提前通知食客需要搭檯，會讓旅客的整體感覺較好。另外網民坦言內地女提到的第2、3點也確實是侍應的禮貌和衛生水準有不足之處，不應盲目護航。

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