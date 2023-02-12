移英港人行車時被童黨強行攔截！踢車企圖開門　最後靠一招保平安

移民英國前除了要準備一切文件、計劃好在當地的生活之外，其實也要好好評估當地的治安問題。最近有移英港人在YouTube頻道上貼出了一段影片，指自己有天在當地行車時，被童黨一字排開在馬路上攔下，童黨還猖狂地踢車企圖打開車門，令車上的二人一狗都受驚，幸好最後以一招保平安。



（YouTube@shibaharumaki截圖）

移英港人YouTuber春爸、春媽和柴犬春卷，不時都在YouTube頻道「柴犬春卷的英國日常 Shiba Harumaki in UK」上分享當地生活日常，某天他們一行三人在Manchester Didsbury（曼徹斯特迪茲伯里）行車時，被當地的童黨（本地人叫Youngsta）所攔下，他也貼出了當時的車Cam片作證。

👉移英港人被港府要求回港親領護照 事主:有參與遊行!入境處有回應

在影片中，當事主行車駛至一段小路時，從遠方出現了約10位童黨，他們攤開雙手站在馬路上，以大字形的姿態一字排開，阻攔正在行車的片主，片主只好收慢和將車輛停在童黨前。這時童黨滿臉笑容的走近車輛，其中有人腳踢車輛，並企圖拉開車門，未知打開車門的原因為何，不過片主有鎖上車門，童黨未能得手。

（YouTube@shibaharumaki截圖）

片主眼見童黨企圖對車輛作出騷擾行為，連續按了兩下喇叭響咹警告，童黨才一邊大笑一邊返回行人路。然而片主駛走時，童黨仍然圍繞在路上做出一連串的不雅手勢，當中有人兩手舉起中指，也有人作出V字手勢，十分有挑釁意味。

👉移加情侶KOL呻收入低租屋被拒 狂呻4大難處!網批:無錢仲嫌三嫌四

（YouTube@shibaharumaki截圖）

車主二人對經歷都表示感到恐怖，車上的狗狗也受驚嚇，他們目測童黨的年齡可能只有10-13歲左右，但就認為行為可能是出於貪玩，與種族膚色無關，因為對方在遠方50米已經走出馬路，似是隨機攔截車輛。更指出英國其中一個最大的問題就是「童黨」，以往曾在快餐店遇過童黨站在餐枱上、亂扔東西等，提醒大家當地的童黨無分區份，每區都有，最緊要記得在行車時鎖上車門。

👉30歲港女獨身移民英國臨走前感後悔！狂呻4大掙扎困難位:真心好驚

+ 3

有移英的網民也留言表示當地童黨十分的確嚴重，「我分別喺Glasgow,Manchester,Aberdeen 都遇過童黨，一次俾人掉曲奇餅，一次俾人淋汽水，一次揸住架車，俾人掉嘢落架車度。但我就認為佢哋唔係針對種族，只係啲靚仔百厭，任何人遇著佢哋，都會比佢哋整蠱」、「我哋個日同你一樣遭遇，因為我哋搭Uber佢哋仲搞後邊車尾箱，有啲驚訝」、「遇到真係唔好彩，避之則吉，好彩冇損失」、「響咹保平安」。