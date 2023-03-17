移英港男苦呻英文太差冇人請　只得小學程度見工聽唔明：人生已完

撰文：番茄妹
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英國放寬BNO居留簽證申請，令不少港人選擇移民英國。移民到新的地方，生活要重新適應，工作亦要重新找尋方向。最近，有移英港人於討論區大呻自己因英文太差，移民英國後一直都「搵唔到工」，因而感到自己「人生已完」...

近日，有一名移英港男於連登討論區上發文表示，自己英文程度只有「小學生程度」，移民到英國後完全找不到工作，每當見工應徵時，都「聽唔明人講乜」，所有對答都是「一句起兩句止」。他表示明白移民「預咗做唔返本行」，但沒有想過連「唔係專科嘅工都唔請」，對此他感到自己「人生已完」。

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其實樓主早於1年前曾經帖文指，自己考IELTS(國際英語水平測試)「考唔掂」，而導致自己未必能夠前往外國讀書，而當時亦有網民向他表示「就算畀你過到去都難搞啦咁」，但樓主則指「過到去就馬死落地行」。

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而最近的帖文亦引起不少網民討論，網民對於樓主的苦呻表示「唔識英文咪揸車送貨」，「好心小學生程度英文就唔好學人移民」，「係香港讀咁多年書都唔識英文」。有網民亦指，「唔識咪去學囉」，「肯學唔會唔識，心態問題」，更稱若樓主連學都不去學「真係抵你搵唔到工」，因世上從沒有不勞而獲。

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