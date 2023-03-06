移英港人KOL人為損壞電視後退貨　最終店方咁賠！網民轟:影衰港人

近年不少港人移民外國，其中英國是熱門地點之一。近日一名移英KOL作家表示自己在英國新買的電視機前螢幕破了，後來拿回Costco要求退款，不過由於電視的損毀原因疑為人為因素，網民怒批該位KOL的行為賤格，更有影衰香港人之嫌！



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一位移英KOL作家日前在Facebook上以「英國的購物保障」為題發帖，表示自己新買的電視機螢幕破了，本來打算無法維修的話便再買一部，不過由於有網友提醒他，電視機即使爛了也可以在90日內退回，於是他抱著半信半疑的心態，帶同壞電視機前往Costco，試圖「碰碰運氣」看看能否退錢。

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他指他去到櫃檯時，便表明本人的來意是為了更換破了的電視機，員工雖面有難色，還是拿了他的會員證和收據進入辦公室，大約3分鐘後，員工表示「無問題吖可退款，但同事要先出來檢查一下，麻煩等等」，由於對方維持一貫的「英式有禮」，令他更為不安，心想「即檢查到有問題便不能退？」

LIHKG截圖

然而一位身材健壯的員工即場打開電視包裝、插電、開機，發現一條裂紋在電視正中間，仍笑笑表示「可以退款」。他指雖然過程之間心涼了一截，但最終獲得了700多英鎊的退款，後來也即時買了一部同款的電視機，更表示「本想改買便宜點（不知何時再打爛），但老婆說喜歡這部，OK啦！」他後來翻查Costco的購買電視退貨資訊，得悉「90天內可以退貨」，雖Costco有最終決定權，但是審查一向寬鬆，只要不太過份就可。

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由於該位移英KOL在文章中提到電視機「（不知何時再打爛）」，也在第二個Post提到電視機是被女兒整爛，於是網民質疑電視明顯屬人為因素而損毀，而他卻面皮厚得拿去退貨，於是被網民怒批「移英西客」、「作為bno移民X好正常啦，唔做賤嘢先出奇」、「人在外，唔好玩臭香港人呢三個字」、「影衰哂香港人」、「你靜雞雞都算，但你擺上網講覺得好威係好肉酸囉」。不過也有人認為Costco最終決定退款，代表他的退款行為沒有問題。

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《堅離地愛堅離地》劇照

後來移英KOL將「英國的購物保障」的帖文移除，未知原因為何，不過就網民就在其他的帖文底下留言追擊「識唔識得教個囡乜嘢叫光明磊落？」、「唔係好沾沾自喜咩退到錢？做咩del post 呀？」、「好家教呀，阿囡以後都覺得打爛嘢可以退錢唔洗負責任，記得以後唔好話英國人藐視香港客呀」。

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