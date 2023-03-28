日高材生網上代考4000次變最強槍手　一招避過監測半年狂賺400萬

考試和功課佔學生成績很大部分，因此不少人都會在考前努力花時間複習。但當中亦有部分人也會「請槍」代考代做功課，希望能用錢解決問題。今日（28日）日本一名高材生就因為多次在網上代人考試，被判有期徒刑2年6個月。



28歲田中信人因多次在網上代考而被捕（YouTube 截圖）

綜合日媒報道指，28歲的關西電力公司前員工田中信人，於去年3月至4月期間接受求職活動中3名大學生的委託在網上代考而被捕。據報田中自2019年3月起至2022年7月期間在Twitter和其他社交媒體上接受網上考試的代考委託，次數竟然達逾4千次！

日本大學生在3年級起便要開始求職活動，並需要通過入職考試。在疫情下有不少企業就導入網上考試的機制。田中被告在Twitter上以「京大（京都大學）畢業生」、「2科4,000円」、「合格率95以上」等字眼募集客人。單是自去年1月起至7月便有300人找他、代考約1千家公司的考試，每科收費約2,000円（大約港幣120元），勁賺約400萬円（大約港幣24萬元）。

田中使用螢幕共享程式看考試內容，並透過考生藏在耳中的耳機口頭傳達答案（YouTube 截圖）

這些網上考試有部分只需要委託人的個人ID號碼及密碼就能簡單登入應聘公司的系統考試。另外一些需開啟網絡攝像頭監視的考試中，田中會使用螢幕共享的程式看考試內容，並透過考生藏在耳中的耳機口頭傳達答案。在他募集代考客人的Twitter帳號上，他亦Po出曾成功代考及格的公司名單。當中除了三井物產、三菱商事、SMBC日興證劵及NTT西日本這些日本企業之外，還有麥健時（McKinsey & Company）、高盛（Goldman Sachs）和波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）等多家知名的國際企業。

東京地方法院在28日宣佈判決田中有期徒刑2年6個月，緩刑4年（YouTube 截圖）

田中在今年3月8日的初判中承認控罪，表示自己的動機只是「希望能幫到人」，「不想優秀的人才被淘汰」。東京地方法院指，田中所作所為嚴重破壞對網絡能力測試的信任，絕對不是輕罪。在28日宣佈判決有期徒刑2年6個月，緩刑4年。有網民表示自田中被捕以來，網上大量代考帳戶自動消失，似乎對業界有很大阻嚇性。亦指希望企業們能找到方法杜絕代考，讓真正以自己努力應考的人能得到認可。

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