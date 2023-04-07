港女遊台廣東話嘲食客「塊面勁似斑點狗」 對方一句話即輕鬆還擊

隨著疫情逐漸緩和，不同國家都相繼開放入境政策，港人也因此開始「報復性旅遊」，爭相購買機票到不同國家旅行，紓解壓力。有網民更因此笑稱日本和台灣已經像疫情前一樣到處都是香港人了。日前有網民於討論區發文，指自己與朋友到台灣旅遊時遇到同為香港人的遊客，但卻發生了一些不愉快的經歷。



網民日前於「Dcard討論區」上發文，以「去旅行唔好亂講廣東話」為題，分享自己與朋友到台灣旅遊的一宗不愉快事件。該位網民表示自己的朋友因為天生有遺傳病，臉上面會有一點點的黑斑，她們在台灣的一間餐廳吃飯時，剛坐下就聽到旁邊的香港人用廣東話對她們出言侮辱：「喂喂，睇下後面條友，塊面勁似斑點狗」，他的朋友亦附和：「係喎，X，真係似」。

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(Dcard截圖)

感到侮辱的樓主隨即還擊，用廣東話問他的朋友想吃什麼，藉此讓那兩位香港遊客知道他們是聽得懂廣東話的。那兩名遊客隨即尷尬地低頭吃飯。

有網民認為那兩位遊客「無家教」、「唔識得尊重人」，表示如果自己在場會直接「鬧爆佢地」。網民均力撐樓主「無做錯」，並認為這不是「香港人」或「廣東話」的問題，而是那些人不懂得尊重人的問題，即使他們認為別人聽不懂廣東話，光是潛意識中有歧視、侮辱別人的想法已經應該打消。

(Dcard截圖)

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亦有網民分享自己旅行時講廣東話所發生的趣事，有網民表示自己去日本時對一名帥哥驚呼「好靚仔」，結果對方是香港人，即時感到尷尬。亦有網民說自己早前去秋葉原在街上用廣東話說「啲女女好正呀，佢望住我一定係愛上咗我啦」，結果旁邊有位女生用奇異的眼光看著他之後速速離開，令他感到十分尷尬。

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