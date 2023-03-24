港男投訴KFC買飯無附餐具　店員回覆卻使他懷疑人生！網民嘲西客

香港是有名的「投訴之都」，港人在生活節奏急速的低氣壓下，無論大事小事都經常投訴，當中有些投訴更是令人感覺「走火入魔」。日前（20日）在Facebook上有港人發帖，稱不滿近日在KFC餐廳用餐的體驗，於是以電郵方式投於，但官方回覆卻使他再度焫著！



KFC官方圖片

網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」上發帖，帖子首句便直指「香港玩完」，隨後提到「Corporate（公司的）道歉信，竟然可以用emoji」，直指該集團的態度不專業，反問該集團的HR「你可唔可以出嚟講下究竟請咗個咩人？」樓主也貼出了部分電郵的內容截圖，圖中可見客服職員就事件向事主致歉，電郵中也用上了港式口語和3個emoji表情。

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不過由於樓主沒有提及向KFC投訴的原因，引來網民的留言追問，後來他回應是因為他「買咗個飯但係無餐具，我打落去門市，個阿姐喺度大笑」，因此憤而向KFC客服以電郵投訴，誰料官方的回覆沒有使他滅火，反而再度焫著，他直言「口語都算，加埋emoji真係唔知佢想點。。。。」。

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在事主投訴的原因正式爆出後，網民大嘆其實只是十分小事，更狠插事主是西客，稱「X以為你食咩米芝蓮餐廳要求咁高，原來KFC畀少咗餐具，使唔使同你三跪九叩道歉」、「可以為咗個餐具而嬲嬲豬走去寫封信投訴，仲要因為人地個回覆人性化咗少少冇咁正式而更加嬲豬，睇得出閣下既器量唔係咁足夠，同埋你既時間應該都唔係咁值錢」、「香港有你呢D西客投訴L就梗係玩完啦」、「除咗寫信投訴，可能跟住要開記者招待會」、「報東張吖笨」。

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《愛回家》劇照

然而，以口語和emoji回覆事主的投訴電郵是否正確做法，網民的意見卻表現分歧，有人認為回覆口語沒有問題，表示「寫書面語有人覺得正統，但亦有人覺得冷冰冰，所以有啲公司寫口語，想俾個客親切啲同埋講返人話」、「政府信件就話啫，呢啲沒問題喎，時代進步啫」；另一邊廂的網民則稱「又書面又口語咁，可能我年紀大，唔係幾接受到代表公司出嘅信用口語寫囉」、「口語就真係影低公司水評」、「要寫口語就唔好寫書面語，最忌溝埋一齊」。

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