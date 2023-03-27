英國疑似港人醫生搭55次霸王車　遭停職半年！網民：影衰晒香港人

當醫生高薪厚職，是不少人心目中的理想職業。日前英國一名葉姓男醫生因多次使用妻子的免費交通卡，被當地醫管局因不誠實行為停職6個月。事件被英媒廣泛報導，引起網民熱論。



兒科醫生James Ip （《Daily Mail》截圖）

40多歲的兒科心臟麻醉師James Ip 是於英國倫敦的知名兒科權威Great Ormond Street Hospital（大奧蒙德街兒童醫院）任職的醫生。《Daily Mail》報道指住在倫敦西部市值170萬英鎊（大約港幣1,634萬元）的家的葉醫生，於去年2月7日在Hammersmith Station（咸默史密夫站）被檢票員發現使用屬於妻子的Transport for London (TfL)免費交通卡。

葉醫生任職醫院（醫院官網圖片）

20年前便在倫敦取得執業資格的葉醫生承認，在2021年12月13日至2022年2月4日之間亦曾54次使用這張免費交通卡。2022年7月他在法庭上承認在沒有有效門票的情況下進入閘內，被定罪並處以500英鎊（大約港幣4,808元）罰款。亦被勒令支付297英鎊（大約港幣2,856元）的賠償及費用。

今年3月9日，英國執業醫師審裁處評定葉醫生需停職6個月。指他的行為雖然沒有傷害到任何病人，但嚴重違反醫管局手冊中「必須確保行為對得上你的病人對你的信任以及公眾對這個行業的信任」的守則。而且他解釋動機時指自己是不滿醫護人員疫情下需要付交通費，但調查中發現交通卡的使用時間是封城以後、過半數亦是他的私人旅程。認為葉醫生明知故犯的不誠實行為應受到嚴懲。

（Markus Freise/ Unsplash）

事件被報道後引起熱議，網民反應兩極。一方面有網民指他所做的是欺詐的一種，不論普通人還是醫生都要為自己的行為負上責任。亦有排期在葉醫生任職醫院做手術的兒童家長認為在這種小事上不誠實，代表他很有可能在其他方面也會犯罪。

不過相反亦有大量醫務人員及市民支持葉醫生，認為他已經支付罰款並認錯，6個月停職的懲罰不成正比。酒後駕駛或性犯罪的懲罰有時候比他還少。又指半年內不能工作也等如再罰款5萬英鎊（大約港幣48萬元），同時嚴重影響已安排手術的病人們。亦有其他醫生怒指「咁我哋共用Netflix密碼係咪都要向醫管局自首啊？」。

事件報道亦被轉貼到Facebook群組「英國香港人生活交流區」，被指「影衰香港人」，「咁肉酸嘅嘢只有香港人做得出」。沒想到他住在價值逾千萬的貴屋也要「貪呢啲小便宜」。不過亦有網民指出雖然姓「Ip葉」很大機會是港人或港人後代，但葉醫生20年前就已經在倫敦取得資格，相信不是近年的移英港人而是有華人血統的英國人。

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