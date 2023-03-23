林俊傑演唱會事件內地、大馬瘋傳！網軍洗版：以為MIRROR是JJ新歌

新加坡歌手林俊傑(JJ)日前來港舉辦《JJ 20世界巡迴演唱會香港站》，第三場原定由男團MIRROR成員陳卓賢 Ian作為嘉賓，但其後卻因雙方溝通問題而臨時取消，演唱會監製李志倫及MIRROR經理人花姐已先後就事件回應，希望息事寧人，但事件的餘波卻仍然持續發酵，近日已演變成鏡粉與JJ的粉絲的隔空罵戰，甚至有一眾使用簡體字的網民到MIRROR成員的Instagram中進行洗版式攻擊。



Stanley在社交平台上載了與Anson Kong、Ianz、Lokman、Jeremy、Tiger及Alton的合照。共表示「要紀念吓！！」 (Instagram圖片)

事件發生後，網上開始流傳不同版本，亦有自稱「鏡粉」於相關報道及社交平台留言，表示戥鏡仔不值，當中不乏針對JJ的留言，言詞頗不友善。至昨日(22日)有內地網民於小紅書轉載相關報道，題為「『鏡粉』出征討公道」，並提到事件主角陳卓賢取消follow JJ Instagram一事。

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此帖文引來內地、馬來西亞、新加坡等地方的網民熱議，有網民表示:「要不是林俊傑，我還以為MIRROR是JJ的新歌」、「林俊杰有follow他們嗎?」、「經理人說期望未來有機會再合作，但這群洗剪吹卻取消關注老林(林俊傑)？」

(小紅書截圖)

有網民將鏡粉「討公道」一事轉載至小紅書，引來網民熱議。 (小紅書截圖)

有網民將鏡粉「討公道」一事轉載至小紅書，引來網民熱議。 (小紅書截圖)

有網民將鏡粉「討公道」一事轉載至小紅書，引來網民熱議。 (小紅書截圖)

未幾Ian和Stanley的Instagram先後被大量使用簡體字的網民洗版式轟炸攻擊，隨即引發鏡粉「護航」，兩邊網民各執一詞，演變成罵戰。Stanley於昨日黃昏在其個人Instagram出Story，進行「澄清」和「道歉」，並於自己TG Group安慰Team Stanley(Stanley粉絲名稱)表示：「多謝大家，希望大家千萬不要在網絡對罵🙏🏻澄清的原因很簡單，可以說我們作品不好，能力不足，但不可以說我們不尊重別人😢」

Stanley於昨日(22日)在自己IG出Story澄清，望平息事件。 (Stanley IG Story截圖)

有香港網民看到事件發酵至此，不禁「食花生」感嘆:「MIRROR終於明白到被網軍出征的感覺」、「MIRROR終於衝出國際，新馬大陸都有人討論，反向宣傳」、「討論度真係好高，呢次國際宣傳效果勁好」、「今次真係要紀念下」。亦有網民怒插花姐，認為這一年來每次公關事件都只懂得「潛水」，要MIRROR成員自己面對和處理。