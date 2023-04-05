移英連登仔狂數香港3大缺點　嘲香港屋「丁屎咁細」：冇家嘅感覺

近年，英國放寬港人BNO簽證申請，令不少港人選擇移民英國，而於網上移民群組時不時都會看到有港人表示英國生活難以適應，但近日，有移英連登仔竟於討論區上指到英國生活後才發覺香港的屋「好冇家嘅感覺」，「啲屋丁屎咁細」，更狂數香港3大缺點...



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近日，有移英連登仔於討論區上發文指，自己在英國生活後才發覺「香港嘅屋好冇家嘅感覺」。他表示香港「9成9嘅屋都係公寓」，即使大家用成世人錢買屋「都只係成棟樓中間果一格仔」，而且「仲要有個管理公司管住」，大家連放對鞋出門口都會比人投訴，裝修又要「交代」，不論做甚麼都怕會影響到人，幾十年後要大維修更要「幾百戶千戶傾店先可以搞」，所謂買的屋都只是不用交租「冇一種真真正正係自己嘅感覺」。

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此外，樓主表示香港大部分屋都只有幾十年地租，即使像太古城有999年地租，買樓都不代表該間屋屬於你，無論如何該地皮都是向政府租用，未來間屋或有可能被收回用作發展，即你有一間屋，「你都唔會相信未來100年果間屋都一定仲存在」，「唔好以為買左就係你嘅感覺」。

樓主更形容香港的鄰里關係根本「唔洗講」，他指「香港啲屋丁屎咁細」，大家個個都「早出晚歸」，回家都只為睡覺如同「住酒店咁」，即使見面都不一定會打招呼，「有咩鄰里可言」。

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而英國的生活和環境則完全相反，樓主指一個「正常空間足夠嘅國家」，極少會出現收地發展，若買了一間屋，只要不賣是真的「世世代代」都可以生活在同一個地方，因而外國有一兩百年歷史的屋「好常見」。外國大多的屋都是一整棟，空間十足，有自己的前後園和泊車洗車的地方，不論是曬衫、玩水、養狗、BBQ都有自己的花園做，若不夠「起多個潛建出黎用都仲得」，只要「唔太影響到人嘅野基本上都冇人理你」。

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外國更會有「生活係一個社區」的感覺，英國的人屋夠大「著重家庭生活 留係屋時間長」，自然見到鄰居的機會都會較大，有時候「洗車放狗時見到又會吹下水」，平日有速遞時會幫手收件，有節日時亦會送禮，小朋友又會有生日會，「唔好話放鞋係門口，只要唔阻人又同鄰居關係好，放兩架車係公家路位都冇人會嘈」，而這種感覺「香港真係難有」。

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貼文引起網民熱論，有網民表示「講到無發展係好咁」，「香港話晒都大城市，唔 keep 住與時俱進點得」，更指「house係好有家嘅感覺，但始終安全性真係有下降」，加上香港人選物業不是要熱鬧，「咩都最緊要方便，近返工」，與外國心態不同。有網民則指樓主之所以會出如此的貼文，根本就是「想藉住咁 眨低自己家鄉情況令心理上舒服啲」，亦指出加拿大大城市近年其實都同樣將舊的「townhouse / apartment 同屋仔重建變咗condo(公寓大廈)」，郊區農田亦逐步被收起住宅，外國同樣會收地發展。其實每個地方也有其優點缺點，凡事也有取捨，沒有對錯，最緊要選擇適合自己的生活方式。