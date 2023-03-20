移加港人嫌生活太平靜欲回流返港　呻居住環境壓抑：靜到有內疚感

加拿大於2021年向港人推出「救生艇計劃」，讓港人能透過讀書或工作獲得永久居民身份，再而申請成為加拿大公民，計劃一推出即吸引不少港人移民至加拿大。但於今日(20日)，有已經移加的港人表示「打算喺加拿大回流香港」，因他移民後發現自己對當地生活文化等等都「麻麻地」，令他不但「冇感」，甚至感「反感」。



有移加港人於連登討論區上發文表示，自己現打算從加拿大「回流香港」。他指自己是「self-employment」(自僱人士)，回流香港並非主要為錢，而是因自己與家人關係十分好，但父母並不會跟隨其前往加拿大，他亦「唔會揼低佢地」，所以有此想法。

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此外，樓主表示自己對於加拿大當地的生活環境和文化，其實都只是「麻麻地」，對於當地的事物，自己可說是「冇感」，甚至覺得「反感」，尤其是當地的居住環境。他指於加拿大居住「住得太peaceful」，生活「平靜到有內疚感」，令他感到「壓抑」。他亦指當初離開香港是因覺得「香港已經變晒」，但「無可否認」當他真的移民後才發覺自己「唔鍾意加拿大」。

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帖文一出即引起網民熱論，網民表示「你個移民初心呢」，「咁唔捨得當初就咪揀移民」。有網民亦翻出樓主於一年前以「唔好再留係香港啦」為題所發的帖文，當中樓主指「留係度仲有咩意思，That’s not HK anymore」，網民對此表示「2年就打倒自己」，更指樓主「真係好矛盾」。

其實加拿大的生活對於港人來說是否真的難以適應?透過加拿大「救生艇計劃」到當地留學的港人Sandy曾接受《開罐》Opener訪問時表示，加拿大的生活的確有令港人「唔習慣」的事，她指當地購物需付13%消費稅，到餐廳食飯又要付至少「13%小費」，令她慨嘆當地「呼吸都要俾13%稅」。除了稅務外，Sandy更列出2件移民後超不習慣的事，大家快看看吧!

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