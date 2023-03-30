34G台網紅來港街拍寫真一布遮三點　遊勻九龍新界爆紅！IG大起底

台灣巨乳網紅謝立琪（Kiki），日前來港拍攝寫真集時被港媽批「太辣」、會影響小朋友而驅趕。其實她以往亦多次因高顏值和出眾的身材登報，到底這位在IG擄獲75萬老司機的美女是誰呢？



（Instagram 截圖）

人稱「北藝大女神」的台灣巨乳網紅謝立琪（Kiki）26日於IG發文無奈地分享到，自己在香港某海邊天橋下拍攝寫真集時，被一位港媽說她穿得「太辣了會影響小朋友」並把他們趕走。貼文引起網民熱議，大讚她當時身穿超Deep-V的泳衣非常養眼。喊到「又不是私人海灘，可以把小朋友帶走啊」，笑指「應該是影響小孩的父親或太太的老公吧！」、「爸爸說不要走」。Kiki在IG限時動態回應報道時就指她能理解那位媽媽的心情，重申自己穿的是泳裝「好好說我們都會配合的，公共場所大家互相互相」。

（IG：＠kiki_hsieh）

Kiki畢業於台灣首屈一指的藝術學院，國立臺北藝術大學美術系，畢業後當模特兒已有5年。因擁有超高顏值和G罩杯配長腿的火辣身材，在IG收穫超過75萬粉絲追蹤。她同時也是男性娛樂品牌JKF的百大JFK女郎之一。

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除了在IG上穿女僕裝露出誘人半球、大騷事業線之外，她亦有經營Twitter，Po出大量身穿蕾絲內衣或Cosplay護士、女警等大尺度性感照。

她亦有擔任汽車模特，在各種車展中不時都會看到她的身影。亦曾受邀擔任YouTube美食節目的主持。據她在JFK網站的資料所指，她擅長游泳，喜歡吃美食、穿美衣、拍美照。但就怕高、怕鬼、怕蛇。

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