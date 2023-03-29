3巨乳比堅尼女優挑戰石春路跳舞　痛到彈起！畫面震撼網民超心痛

不知大家有走過「石春路」麼？香港有不少公園都有一條石春路，吸引行人挑戰、忍痛走過腳底按摩地獄。日前有３名日本寫真女優就YouTube挑戰在石春墊上跳舞，過程十分精彩，吸引大量網民圍觀，影片上載2個星期已有近30萬觀看次數！



由橋本梨菜、青山光及河路由希子3名日本寫真女優組成的女子偶像組合「sherbet」（Twiitter圖片）

由橋本梨菜、青山光及河路由希子3名日本寫真女優組成的女子偶像組合「sherbet」最近在YouTube頻道上傳影片，挑戰在約1米長的黑橙色突起的石春墊上，跳她們新歌「It's My Business」的舞蹈。若在跳舞期間露出痛苦的表情或大叫出聲也需要受到懲罰！

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首先是小麥色肌膚的Ｇ級女神橋本梨菜上場。踏上長方形的石春墊前她本來笑容滿臉，但不足5秒就放聲尖叫倒地。被逼喝又臭、又甜、又苦的懲罰飲品，七情上面。

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童顏巨乳I罩杯青山光不信邪踏上石春墊，誰知又是瞬間被擊敗，大叫「好痛！」。再喝一口成分不明的懲罰飲品，直接跪地不起。還被飲品辣哭了，含淚完成挑戰。

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最後的河路由希子才是高手，竟然全程笑容燦爛，輕鬆完成任務。不憤的成員們，硬找藉口要她喝懲罰飲品，但她喝下後仍保持面無表情，被網民大讚是個厲害的人才。

不知大家又最喜歡她們那一位的反應呢？

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