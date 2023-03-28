內地女稱灣仔酒店連環撞鬼　衣櫃門忽打開！耳邊傳來一句話超心寒

去旅行為了避免住到「猛鬼」的酒店，令自己嚇餐飽，相信有不少人都會上網做足功課避得則避。但日前有內地網民於社交平台分享，自己與家人來港旅遊，並訂了一間位於灣仔的4星級酒店，但就當他們乘搭的士快到達酒店時，才驚覺酒店的後方的山竟然「全是密密麻麻的墓碑」，讓她立即感「不妙」...



圖自小紅書

日前(27日)，一名來港內地女於小紅書上連環發文分享自己於酒店的「撞鬼」經歷，她表示自己上星期與家人來港旅遊，並訂了一間位於灣仔的4星級酒店，但前往酒店時卻發現酒店附近竟然「全是密密麻麻的墓碑」，讓她「覺得不妙」。但她心想「訂都訂了」，便還是住進了酒店，誰不知酒店卻怪事連連。

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樓主與朋友訂了兩間房型，一間有景一間無景，而樓主剛好住進了無景的房間。她表示，她進房前亦有「先敲了三下房門」，但當她一進去後發現，他們無景的房間「窗戶是霧面玻璃貼」，不但看不到外面，而且窗戶更是「直接封死」，不能打開通風。而正正房間會如此「無景」，原來是因他們的房間「正對著那座墳山呢」。

此外，樓主更表示酒店酒廊不但整天「昏昏暗暗」，而且還超多「鏡」，散佈於不同角落「整個酒店到處都是」，連房都有一大塊的鏡。但就在他們住進酒店的當晚，令她超「毛骨悚然」的情況卻發生了。

《家族榮耀》劇照

樓主指朋友住在16樓，而她與老公的房間在11樓，他們從朋友房間玩完後便走回房間。當時她與老公一前一後地走在酒廊上，老公與她的距離其實只有大概「4，5大步的距離」，但突然老公卻追上了她，而且臉上「非常驚恐，整個慘白」。她老公超慌張的向她表示，就在剛剛竟有「人」在他左耳邊「彈了兩下舌頭」說了聲「Da da」，他當下立刻回頭，但卻發覺走廊上只有他們二人。樓主老公當下瞬間「全身起雞皮疙瘩」，更表示他從來沒有這麼可怕的感覺，而且這是他人生中「第一次這樣的經歷」。

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事情往往有一便有二，樓主與老公回到房間後，為了讓房間沒那麼安靜便將電視打開，誰不知就在他們準備睡覺時，電視「突然自己關了」，然後「又自己開了」，過一下又自己關掉，他對此表示「就當是接觸不良」。但當他們關燈準備睡覺時，剛過了5分鐘，衣櫃卻突然著燈，而那個衣櫃的設計卻是只有「拉開了才會亮燈的那種」，他們當時都躺在床上，所以根本不可能是他們將衣櫃拉開。樓主後來「鼓起勇氣」走去將衣櫃關上，當晚亦幸好地平安度過。

《家族榮耀》劇照

樓主表示他們住了兩晚酒店，第一晚睡覺時和白天都沒甚麼大問題，所以便沒有換酒店，但一到晚上準備睡覺時，「靈異」的事卻又再發生。樓主房間的電視本來是開著的，而他們因準備睡覺，所以樓主便向老公表示「可以關電視睡覺了」，但就在她剛說完的當刻，「電視就關了」。電視「自動」關掉的當刻，她與老公立刻對視，「空氣中沉默了5廟」後，他們便默默的關燈睡覺。

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樓主更分享到，除了他們的房間，其實朋友的房間也有古怪，她朋友表示她房間花灑入夜自己突然開了，並不是「滴水」，而是真正的開了，而且水流更持續了十秒。但樓主亦於貼文表示雖然有靈異事發生，但感覺「這個啊飄人不壞」，可能就是「想調皮」。

貼文一出即引起網民討論，有網民表示就於酒店超多鏡這一點已經相當古怪「走廊這麼多镜子有問題」，「一看到這镜子就覺得很不安」，「鏡子就是他們出來的地方!」。有網民亦指該酒店一直都是「很猛的」，更指「特別是星期天晚上鄰近12點左右」，具體原因卻無從可知。有網民則表示曾住過同一間酒店4到5天，但幸「沒有發生任何事」，更笑指該位「啊飄」看上去並不壞，「至少沒有現身」，不然樓主肯定嚇餐飽。

（鬼神靈異為非精密科學，網民只屬分享，與《香港01》及《開罐 Opener》立場無關。）