內地女曬命男友送$2.7萬Gucci名牌手袋　眼利網民秒揭發：是假貨

名貴手袋是女生們最想擁有的夢幻單品之一，高級質料盡顯高貴氣派，有些手袋更有保值的功能，不少女生都不惜省吃儉用都要收藏手袋！最近一名內地女生在社交平台上分享影片，片中她興奮地開箱著男友送贈的Gucci手袋，價值約2.4萬人民幣（港幣約$27,362），但眼利網民卻一秒揭發是假貨！



內地女生在小紅書上以「男朋友送的第一個奢侈包包，包治百病」為題發布一段影片，片長1分4秒，她在影片介紹欄內打上「酒神25mm收到啦，不畫大餅（不吹牛）的男人真的好棒，紀念一下拆包，真的很開心，果然是包治百病，女人的開心真簡單」。

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在影片中，可見她將一個綠盒子在綠色紙袋中拿出，然後解開了綠盒子上的蝴蝶結，開盒後先是看到一個Gucci防塵袋、打開防塵袋後再看見一張發泡膠薄膜，拆開後一個Gucci 酒神（GUCCI Dionysus手袋）25mm（價值約2.4萬人民幣 港幣約$27,362）的手袋便出現在眼前。內地女開箱的時候一直保持著天真的笑容，開心得像個拿到糖果的小孩子，畫面也洋溢著幸福的氛圍。

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不過影片貼出後，吸引了近萬網民觀看開箱影片，但是眼利又熟悉名牌的觀眾，一眼便認出了該個「名牌包包」只是假貨。網民提到真品的包包上一定「不會包藍膜」，另外「吊牌不掛包上，是在包裡」、「購物袋顏色一看就是假」、「Gucci沒有生產過這種包盒（手袋盒）」等。由於影片爆紅，種種網民的聲音也讓事主開始質疑手袋的真偽。

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（小紅書截圖）

事主後來發文解釋，表示男朋友答應要送一個手袋給自己，於是她選擇了Gucci 酒神，而男友稱他剛好有一個認識了10年的朋友在韓國，原價2.4萬人民幣，請韓國朋友代購只需1.9萬，於是便入手送贈給她。不過在影片發布後卻意外引起了假貨風波，男友的朋友更以「人頭擔保」發誓是正品。但最終不放心的她還是去找了一間名牌鑒定機構對手袋進行鑒定，最終證實手袋「是假的」。

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（小紅書截圖）

她大嘆「其實從拿到，到開箱的時候我跟我男朋友都沒覺得是假的，第一不會分辨，第二花1.9萬買個贗品實在沒有必要，所以從沒想過有假，只能說低估了人性！」也提醒網民們買東西一定不要貪小便宜因小而大，也不要太相信別人。

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（小紅書截圖）

不過網民對於事件就有另一種看法，認為男友是存心買假貨送贈事主，所謂的「韓國朋友」根本不存在，懷疑男友誠信極有問題，否則一定會拿出1.9萬的轉帳紀錄證明自己沒有故意買假貨，但是始終沒有相關證據。網民表示「你還真信你男朋友是被代購騙了，而不是你被騙了阿？」、「這男的怎麼心安理得在外面給女生拍開假包視頻？」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」，勸她不要被戀愛沖昏頭腦，早日清醒及早分手。