內地女遊港穿性感低胸被婆婆罵狐狸精！港人一眼睇穿：地區惹的禍

香港自正式開關後吸引了不少遊客入境旅遊，當中內地旅客人數有明顯增長，很多內地旅客也會在社交平台上分享遊港心得。前日一名內地女子發帖，指自己因為穿著打扮性感，而被路過的香港婆婆痛罵狐狸精，令她直言香港的風氣保守，甚至感到在3年前到訪香港的時候更為開放！



該內地女生在社交平台小紅書發帖，標題為「在香港被罵狐狸精了」，續指近日遊港跟朋友走在路上時，被一位香港阿婆很兇的指罵：「哩滴嗨狐狸精（呢啲係狐狸精）」。她被罵後不禁表示「現在阿婆都這麼保守了嗎？街上那麼多同樣類型的穿搭，她罵得過來嗎？周六過去的，當天很熱，外套脫下來了」。

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小紅書圖片

從她貼出的圖中可見她身穿短版白色露腰上衣，十分有透視感、底下則穿著類似三點式泳衣的藍色吊帶內衣、下身穿著高腰牛仔熱褲。不過由於她的身材豐滿，服裝使身材看起來更顯澎湃，盡現玲瓏曲線，加上性感地微露乳溝，未知是否因為以上因素，便被思想守舊的婆婆痛罵「狐狸精」，讓女事主十分感慨。

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帖子引起了中港網民熱議，有內地網民指感覺到香港是一個「既開放又很保守的地方」、「搞不明白，她年輕的時候香港流行不就是這種穿搭嗎，越活越退步」，稱這種穿搭沒有任何問題，誇她「穿得很漂亮」不用管別人的目光和冷言冷語。也認為當下她應該直接反擊婆婆的言論，但事主就表示自己比較慫（懦弱），因此選擇迴避。

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不過香港網民看帖後就恍然大悟，直指是「地區惹的禍」！從內地女生貼出的圖片中推測，透露她正身處在旺角、油麻地等地方，香港網民提醒她該些區域比較多流鶯出沒，通常都會穿著性感在街頭攬客，也導致婆婆誤會她是其中之一。港網民更提醒女生要好好保護自己，稱「主要這是旺角，旺角深水埗這些地方不建議穿太少布，很容易被人誤會你是...被問價錢就不好了」、「穿這種不是不可以，但建議去中環灣仔金鐘銅鑼灣上環那邊，比較多外國人士，包容度高一點，也少點異樣眼光」、「不是說女生不讓穿少布，但最後吃虧的始終是女生」。