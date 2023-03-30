袁澧林任Vaundy MV女主角大晒舞技　衝出國際日本網民一見鍾情！

除了聽香港的音樂和韓流音樂之外，亦有不少人喜歡聽日文歌。30日凌晨日本創作歌手Vaundy推出人氣歌曲《Tokimeki》的MV，當中竟然請來港人「文青女神」袁澧林，令一眾粉絲非常驚喜！



「文青女神」袁澧林擔任Vaundy單曲《Tokimeki》MV的女主角（YouTube 截圖）

00後創作歌手Vaundy，除一手包辦作詞作曲編曲外，還會美術插畫設計，在日本被譽為超級新星。2019年在網路發表單曲《Tokyo Flash》爆紅後，先後演唱多部主流電視劇主題曲，2022年更登上《紅白歌唱大賽》。最近亦有為人氣女歌手Ado製作新歌。小松菜奈、菅田將暉和仲野太賀等多位知名演員都當過Vaundy單曲MV的主角。

Angela在MV中大晒舞技，被網民大讚可愛（YouTube 截圖）

30日凌晨Vaundy發佈人氣歌曲《Tokimeki》的MV時亦引來大量粉絲朝聖。MV致敬電影《綠野仙蹤》，講述主角在夢中誤入色彩繽紛異世界，需要贏得跳舞比賽、得到實現任何夢想的機會才能回到原本的世界。有香港粉絲就驚喜發現，演出主角桃樂絲的竟是「文青女神」袁澧林（Angela Yuen）。

在MV中袁澧林，生動演出桃樂絲與稻草人、錫樵夫、膽小獅子3位同伴努力練習跳舞實現夢想的故事。身穿水藍色的連身裙跳舞的Angela被網民大讚可愛，指她很適合這種日式誇張的風格。

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在Vaundy的官網上Angela分享感想指她最擔心跳舞的部份，在不斷練習及舞蹈老師的教導下才達到MV中的效果。網上有不少港人討論MV，指一開始「以為自己認錯」，為再有香港藝人沖出國際而感到開心，又大讚她的「表情好過癮」，是日本人喜歡的風格。有不少網民留言，認為她在MV中的妝容撞樣人氣演員新垣結衣或本田翼。亦有部分網民指覺得飾演綠膚魔女的演員亦與COLLAR的成員Marf有幾分相似。

其實Angela過往曾為與不少日本藝人合作拍攝唱片封面和攝影集，亦曾與小田切讓主演電影《白色女孩》。日本網民亦大讚這是史上最可愛的MV，在YouTube留言表示覺得女主角非常可愛，對Angela一見鍾情。亦有人讚她很有魅力，令人大飽眼福。看來或許未來我們會有更多機會看到Angela在日本的發展啊！

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