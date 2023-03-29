新垣結衣、石原聰美竟然唔上榜？日本理想女友排行榜TOP 10出爐

理想女友類型？日本雜誌《ORICON》「女友理想型」排行榜近日出爐，蟬連五屆冠軍的新垣結衣與石原里美都在成為人妻後漸漸消失榜單中，由其他新生代女星接棒。此次首度入榜的福原遙就拿到第六名的好成績，與「國民妹妹」有村架純齊名。



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而本屆冠軍由綾瀨遙與吉岡里帆共同獲得，兩人皆散發鄰家氣質，笑容十分治癒也是網友們選擇的重點，表示即使看著也有被治癒的感覺。

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此外，「千年一遇美少女」橋本環奈，去年獲得第七名的她一口氣上升四個名次，拿下第三名，她在去年與上白石萌音共同主演《千與千尋》舞台劇魅力爆棚，另外於年底主持第73回NHK紅白歌合戰則展現了沉穩的主持功力，即使出道已久但總能從不同領域上看見不同的樣貌。

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此外，濱邊美波、長澤雅美與白石麻衣也有各自擁有一票粉絲，因《我想吃掉你的胰臟》爆紅的甜美系女神濱邊美波獲得20代男性喜愛，而「國民級美女」長澤雅美則是受到各個年齡層男性歡迎，今年30歲的白石麻衣則是40代男性偏愛的女星，清新外貌令人深陷她的魅力之中。

完整榜單：

1.綾瀨遙、吉岡里帆（共同獲得）

3.橋本環奈

4.廣瀨鈴

5.今田美櫻

6.有村架純、福原遙（共同獲得）

8.濱邊美波

9.長澤雅美

10.白石麻衣



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