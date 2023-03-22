80後港女稱8年前已被招拍AV　寸素海霖「好叻咩?」　網民：發夢啦

香港土生土長的港人素海霖Erena，日前於日本AV界正式出道，成為香港首個進軍AV界的香港人，消息一出引起不少網民熱論，網民紛紛表示支持，更形容素海霖為AV界女王「三上悠亞接班人」。但日前有位80後的港女於社交平台上出Po表示，自己早於8年前已經曾收卡片被問「拍唔拍AV」，更指素海霖「好叻咩」，若自己當年下海，「你哋唔洗等到依家先有第一位」!



圖截自「香港人在東京-80後剩女頹言廢語」

素海霖成為香港首位進軍日本AV界女優，引起全城討論。對此，日前有位自稱80後「剩女」的港女KOL Frances於個人Facebook專頁「香港人在東京-80後剩女頹言廢語」上發文指，素海霖「好叻咩」，自己早於8年前「已經喺恵比寿站畀人遞卡片問我拍唔拍AV」，若她當年選擇「下海」，「你地唔洗等到依家先有第一位香港人日本AV女優啦」，更且自己「依家應該同三上悠亞一齊收山了」。

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貼文一出即引起網民熱論，網民表示Frances會出此言論全因妒忌「你係咪妒忌人地當紅，自己就唔夠紅呀？」，「隔住mon都聞到個浸酸味」，有網民則指「好彩你無去咋，否則成個日本AV業比你搞冧晒」，「可能妳一出道就收山呢」，網民亦指Frances現在8年後才「馬後炮」，「你講咩都得啦」，更模仿她的口吻笑指「如果當年我上咗去擂台，我打贏泰臣啦」，「當年朱克伯格都有邀請我一齊搞facebook，不過我拒絕咗之嘛」，讓她「醒吓啦你」，「唔好發咁多夢」。

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Frances其後亦有出Po還擊攻擊她的網民，她表示「無所事事嘅人真係特別大憤氣」，既然大家「冇啲嘢鬧確係活唔到落去」，並不介意借自己專頁讓大家鬧。她更表指她的文「從來都唔係寫俾路人甲睇」，「睇我啲嘢要用腦㗎但你哋又冇」，熟她的人都會明白「篇嘢係玩緊嘢」。對於別人笑她太有自信，她則表示「自信我係有㗎喇你吹咩」，和「呢度係我舞台」，自己於自己Page「刷存在感有咩問題」，「唔鍾意睇唔好入場囉」。