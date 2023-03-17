素海霖繪麗奈｜日本網民熱議首位香港AV女優　竟因這原因說不了！

在香港土生土長的繪麗奈erena （中文名素海霖）日前正式宣佈於日本出道，成為香港首位具有正式身份的AV女優，對香港人來說，絕對是一枚震撼彈，不少網民更稱必定會買正版支持。這次香港人當AＶ女優一事更引起不少日本網民熱議，究竟日本網民又如何看待首位港人成為AV女優一事呢。



FALENO 截圖

日本知名成人網站2chav.com（15日)同樣報導了繪麗奈出道的消息，按網上留言所見，不少日本網民均給予正面評價，認為繪麗奈有著東方人的面孔，卻有著一點外國人的「色氣」感覺。亦有網民指出繪麗奈應該是首位不懂得日語的東方人女優，對他們來說很有新鮮感！而且從日本網民的留言當中，也頗留意下體部位有沒有毛髪。

FALENO 截圖

👉素海霖繪麗奈｜香港月亮比較圓！13個成功反輸出日本「香港名物」

不過，也不是全部網民都對繪麗奈的首部作品持正面意見，由於這次作品中，繪麗奈的「對手」是老司機們評價蠻兩極的清水健，因為清水健對「舔」很狂熱，讓不少觀眾和女優都表示討厭他。因此有不少網民發現繪麗奈的「處女作」對手是清水健後就直呼「不了」。

不少網民均對繪麗奈持正面態度，不過對清水健就有啲保留！第３及５個留言就直言見到清水健就不了。 (2chav.com截圖)

有網民話繪麗奈雖然係東方人面孔，但有住外國人嘅「色氣」，好正呀！ (2chav.com截圖)

清水健雖然為日本著名AV男優，但評價卻很兩極。 (清水健twitter相片)

於昨日(16日)，另一個日本成人討論帖(5ch)中亦有繪麗奈的討論串，但它們的討論重點則比較「理性」，有網民質疑繪麗奈是真的香港人，還是AV片商慣用的「設定」；亦有日本網民認為繪麗奈看起來像有整過容，因此「不合口味」。

+ 1

👉👉👉姜濤影視展3分鐘打7次喊露+狂翻白眼 網民批「0尊」姜糖喊寃

有網民質疑繪麗奈有沒有整容，亦有網民認為今次都係片商一貫炒作方法，第４個留言更直指懷疑港人身份只是設定。 (5ch論壇截圖)

繪麗奈是香港女優雖然是個震撼彈，但終歸也只能吸引日港兩地網民的注意，最後也必須「用作品說話」！而繪麗奈的首部AV作品(番號：FSDSS-644)將於4月7日於網上發售，實體DVD則暫定於4月20日推出，銷情如何則有待公布。