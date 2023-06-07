冷知識｜電梯「可載7人」但6人已超重　內行：限載人數跟超重無關

相信大家都有電梯明明還有空間，卻已經發生超重警鈴聲的情況。日前有網友在PTT上提問，提到自己去圖書館搭電梯的時候，明明寫著可以載7人，內部只有4人，自己跟朋友進去之後。根本連上限都不到，警鈴卻大響，到底是為什麼？



網友表示，「最近跟朋友去圖書館搭電梯的時候，明明電梯是可以載7個人的，結果原本電梯裡面只有4個人，但我和很瘦小的朋友進去之後卻超重了」，提問是不是有很多人也有被電梯這樣對待過。

果然有許多苦主表示，「明明自己很瘦卻好幾次忍受被電梯洗臉」、「可能裡面有人你不知道（怕）」、「也可能是裡面的人體重平均偏重」、「無形的朋友嗎」、「每次這樣都覺得超尷尬」。

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之前就曾有網友解答相關問題，提到電梯換新之後，怎麼規格從15人、820公斤，變成15人750公斤，一路人數一樣，公斤數卻變得不同？內行表示：「電梯裡標示的電梯人數指面積可以站多少人，重量則指馬達最大載重，也就是功率，因此載重公斤數跟限載幾人是沒有關聯的。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：電梯可容納7人「沒坐滿卻超重」 無形的朋友作祟？內行人揭梯艙真相】