日文冷知識｜「の」不等於「的」？日文系網友崩潰：多數都寫錯

在日常生活除隨處可見中文、英文以外，日文也相當常見，對此，一名網友也發現，不少人喜歡用日文「の」來表示中文「的」，並貼出一張路邊看板照，意外引出不少日文系的學生抱怨「超尷尬！」



台灣人愛亂用「の」！日文系崩潰：多數都寫錯

原PO在匿名平台Dcard上發文表示，台灣人真的很喜歡用「の」，並且附上一張照片，可見路邊板子上寫著各種一整排的「の造句」，有「玫瑰の夢幻」、「茶花の風雅」、「杜鵑の絢麗」、「櫻花の繽紛」。

貼文一出，引來不少網友共鳴：

「以前做筆記的時候，『的』這字我常常也會寫成の，很好寫又省時」

「我小時候也很愛用，硬要複製貼上」

「就當作台式日語了吧，反正大家都看得懂」

「有時候寫筆記也很愛這樣寫」



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不過也有不少學過日文的網友留言表示無法接受：

「如果我是日本人一定會覺得很莫名其妙」

「日文系看到の會傻眼，我懂」

「會日文的看到這種詞都很尷尬」



對此，有專業網友指出，其實「の」並不能隨便拿來當「的」使用，日文裡只有「名詞接名詞」的情況才用「の」，「日文的『的』是い或な，名詞接名詞才是の」，舉例來說，「我的筆」就會寫成「私のペン」，而「美麗的」日文就是「美しい」、「有名的」日文則是「有名な」。

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除此之外，日文其實也有類似中文轉品的用法，可以把形容詞轉成名詞用，稱為「品詞転換」，像是「苦しい」原本是形容詞「痛苦的」，但去掉い改成み的話，就會變成感受，這樣在前面就能加上の，變成「私の苦しみ」，就會變成是我的痛苦的意思，因此照片裡的用法不算完全錯誤，「杜鵑的絢麗」也能翻成「ツツジの綺麗さ」，有杜鵑的美麗之意。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：多數都寫錯了！台灣人愛亂用「の」造句，日文系崩潰：看了超尷尬】