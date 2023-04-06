內地女尖沙咀食「時價海鮮」疑被劏　$600/10隻蝦!主席李彩華咁講

香港擁有三面環海的優勢，因此生猛的海鮮也十分馳名，然而吃海鮮卻因為按照一年四季的不同，許多餐廳都會在餐牌上標示「時價」，但也造成過不少的誤會。最近一名內地女來港旅遊，在尖沙咀某間餐廳吃小炒，期間點了幾道時價海鮮料理，不過在結帳時就被帳單嚇到，控訴餐廳「劏客」！



《我左眼見到鬼》劇照

內地女遊客在社交平台上發帖，表示她們一行4人在4月2日晚，在觀賞完Creamfields Hong Kong 2023音樂節後，因為同行朋友想食小炒，所以前往了尖沙咀附近的一間餐廳。到埗餐廳後，雖然發現餐牌上很多道海鮮菜式都寫著「時價」，但在落單時也未有問侍應菜式的個別收費。

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然而在結帳時，帳單卻使她十分驚訝，合共$3,421加上10%服務費，總價為$3,763元，以四個人用餐計算，人均$940。從她貼出的帳單可見，海鮮她點了「蒜蓉粉絲蒸蟶子 $392（$98/1）」、「椒鹽中蝦 $608/1斤」、「古法蟹 $966/隻」、「金沙蟹$966/隻」，令她不禁高呼「螃蟹就算了，我也不知道行情價格。但是請問什麼蝦？要600啊？？？10隻？！」。

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小紅書截圖

除此之外她對餐廳的額外收費也感到不滿，比如3碟醬油被收$30、菜位費每位$12卻未提供茶水等，詢問有沒有港式飲品如凍檸茶和奶茶，又被侍應寸爆「我們這裡不是茶餐廳，沒有那種飲料喔」。以上種種遭遇都令她感到不滿，大嘆「之前就聽說講普通話會被歧視，我都不信，千千萬萬不要來這家黑店」、「真的體驗感太差了。簡直給香港旅遊業抹黑」。

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網民對內地女事主的帖文感到震驚，尤其是一項$608/斤的椒鹽中蝦只得10隻左右，更猜測圖片中蝦的重量不足一斤，看起來也疏疏落落，表示「劏客啦，價錢根本唔合理，而且呢度點可能係一斤蝦，香港一斤有16兩，建議去消委會告佢」、「這個蝦肯定是被宰了，打消費者委員會吧」、「2罐可樂就70塊，我沒有看錯吧」、「如果是本地人去肯定不是這樣」。不過也有網民指女事主沒有在落單前詢問店員時價是多少，發生這樣的事是「與人無尤」，唯有下次注意一點。

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香港海鮮業聯合總會主席李彩華

《開罐》記者就事件向擔任香港海鮮業聯合總會主席李彩華查詢，華哥則以簡而精的14字回覆評論事件，表示「菜式是名貴，但份量不足，實在較貴」。表明食物份量不足，與價錢不成正比，略顯昂貴。