港媽教一招「免費免排隊」遊迪士尼　濫用樂園制度惹網民砲轟自私

迪士尼樂園一直以來都人氣爆棚，在入園人數眾多的情況下基本上每樣設施都需要排隊，尤其熱門設施更可能需要花上數小時輪候。最近一位港媽在YouTube上貼出一段攻略，教遊園人士可使用一招免排隊3小時內玩盡迪士尼樂園，然而影片發布後被網民炮轟自私，更連累真正有需要人士！



迪士尼圖片

迪士尼樂園設施輪候時間長，當然加購Fast Pass便可大大減少排隊時間，不過價格昂貴，未必每人都願意負擔金額。而對於傷殘人士，樂園內一直都設有相應的酌情措施，體諒他們無法承受長時間排隊的壓力，讓大家都可以享受遊園的樂趣。

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網民在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示發現一名港媽濫用制度，利用其兒子在2016年的一張濕疹醫生紙，和樂園申請「賓客援助卡」，表示兒子需要援助，最終獲得園方優待。在成功後她拍片分享其心得和教學，聲稱「教你免費唔使排隊玩盡迪士尼，三個鐘頭唔使玩曬所有遊戲設施」，變相鼓勵大家仿傚其方法。

YouTube截圖

由於影片內容教導他人在不用領有當局發出的傷殘證，便可成功申請迪士尼「賓客援助卡」，屬於濫用的情況。而投稿者稱迪士尼方面也因為發現了濫用情況，自今年4月起已更改制度，令真正的傷殘人士十分不便。

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影片內容引起網民反感和憤怒，怒批港媽行為無品自私，令真正需要援助的傷殘人士受到影響，表示「正X街，搞到真係有需要嘅人無得用」、「厚顏無恥⋯」、「唉，難為我仔自閉症都唔敢去拎緩助卡，以為一定要有殘疾證先可以」、「以為自己鑽漏洞好叻仲要周圍唱」、「不知所謂，片中仲多次提及自己好L威咁，唔洗排隊直入乜乜乜，人哋就要排隊乜乜乜，極討厭」，影片後來被港媽自行刪除。

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YouTube截圖

迪士尼樂園官網資料顯示，「有障礙賓客援助服務」專為因身體有障礙而不能忍受在傳統排隊環境中長時間等候的賓客而設。此服務讓賓客於指定遊樂設施預約一個與當前排隊區等候時間相約的時間返回該遊樂設施(「返回時間」)，此服務並不提供即時登上遊樂設施之服務。

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而登記「援助服務卡」的賓客必須親臨位於美國小鎮大街上的市鎮會堂，並向演藝人員出示相關有效身份證明或文件（例如由香港特別行政區政府發出的殘疾人士登記證）以登記及取得援助服務卡。已登記賓客可與最多五位同行賓客同時使用此服務。