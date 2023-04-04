內地女遊港酒店遺失衣服怒報警　激讚警察好效率高：點88888個讚

去旅行最害怕的就是遺失東西，因大家都會害怕到外地報警時遇到語言不通的問題，而最近有內地來港旅客於社交平台上發文分享自己因於酒店遺失了一件衣服，而報警的經歷，文中她大讚香港警察由報警到現場，都只是10分鐘，而且人超好，知道她聽不明白廣東話，就以文字教她如何處理事件，令她表示「要给香港警察點88888個讚」。



圖自小紅書

近日，有一名來港旅遊的內地女網民於社交平台上發文分享她於香港報警的經歷，事源她於酒店睡覺時，因覺得凍所以便將自己的外套蓋在被的外面保暖，過後便一只將外套放在被上。然而第二天，她一早便出門，雖然她並沒有讓酒店打掃房間，但晚上回到房間後便發現「房間已經收拾過了」，當時她並未察覺到外套不見，而是直到第三天早上打算穿外套時才發覺「外套不見了」。

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《金秘書為何那樣》

樓主回想認為，外套應該是酒店員工收拾時和被套一同被收走，所以便告知酒店的前台，但酒店因表示需要時間詢問，所以樓主便先出外。到大約中午時份，樓主回到酒店再詢問，酒店向她表示「沒有」，她則讓酒店再找找，並告知酒店晚上會再到前台詢問。

誰不知到約晚上6點多，樓主到前台再次詢問衣服的事時，前台職員竟說她「你為甚麼把衣服放在床上呢?」，讓她即說「我不放床上扔地上啊」，更表示要報警，前台則指「隨便你啊，這是你的權利!」。樓主便決定報警，樓主於文中大讚對警察的處理手法和態度，更指要「給香港警察點88888個讚」。

資料圖片

樓主指由「打電話到出警，大概10分鐘就來了」，而且一來便來了4個警察，警察到場後便進行例行詢問，而就在警察到酒店不久後，前台便告知找到外套，更發照片給她確認，而她「一看就是我的衣服」。當下警察告訴她，「你可以投訴他們，並且要求賠償」，因她當天並沒有要求打掃房間，相當於打掃人員是沒有經過她的同意便進入了她的房間，而因此才導致她衣服丟失，所以她能夠作出投訴。樓主大讚指，「Madam說粵語我聽不懂，但是人超好，寫了好大一段文字教我怎麼處理這件事情。真的超級讚！」Madam更提醒她要買旅遊保險，以保障自己。

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其後衣服被送到酒店前台，但樓主檢查後發現衣服的口袋拉鏈壞了，內裡更「破了個洞」，而且「一看就知道是暴力拉拉鍊導致的」，見此她即向該位態度不好的前台表示「衣服拉鏈壞了，也破了個洞」，誰不知對方竟然回覆指「那這個我說出來就不好聽了!」，即潛台詞是指她「自己搞壞了賴酒店」，讓她感超憤怒且「一萬個無語」。最後她找到酒店經理商討，對方則態度很好，先是道歉，然後就說賠償的問題，整個過程都相當暢順。

貼文引起網民討論，網民表示「那個前台這麼傲慢沒被炒魷魚？發郵件去總部投訴他們」，「我為啥覺得，香港的服務業真的對內地人確實不友好」，「這就是我不去想港的理由」。有網民亦大讚香港警察「香港警察這次給力」，「警察好樣的」，但有網民則指明明這只是小事，但樓主卻鬧到這麼大，加上如果沒有掛請勿打擾，房務員是要去幫你清潔的，這是酒店規定，樓主自己也有責任。