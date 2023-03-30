內地女呻旺角試衫唔買遭辱罵　店員當場黑面丟衫怒斥：來玩的嗎？

不論是任何國籍年齡，消費或不消費，顧客都應得到尊重。日前有名來港旅遊的廣州女於社交平台上怒呻指遭受到一間位於旺角的運動用品店「歧視」，自己與朋友到該間店舖試了幾件衣服，但都不太合適，誰不知店舖的女店員便開始「甩臉色扔衣服」，甚至對他們破口大罵...



圖自小紅書

日前(29日)有一名來自廣東的內地女在社交平台出PO怒指，於香港旅遊購物竟遭受到「歧視」。她指她和朋友來港並到一間位於旺角波鞋街的運動用品店購物，當時她的朋友於店內試了一件價值七百多元的風褸，但因為價錢超出預算，所以便「拿了另一款起來看」，誰不知店員卻「陰陽怪氣」地說「這個更貴咯一千多塊呢」。

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樓主表示，她和朋友試了幾件衣服後，都感覺不太合適，然而該位女店員竟然開始「甩臉色扔衣服」。樓主見此便跟同行的朋友說「態度不好就走吧」，因她認為「花錢沒必要看臉色」，但店員竟隨後「沖(衝)出來」向她們怒吼「你們來玩的嗎?試了這麼多都不買」，更指「好好檢討一下自己吧」。

店員的行徑讓樓主感超憤怒，「沒事吧?試就要買嗎?不買就該檢討?」她更表示若大家遇到此等事「一定要回懟回去 千萬不能忍讓」，而她本人已經回內地，但亦有就事件向香港旅發局和香港消費者委員會投訴，現正等待投訴的結果。

網民見此貼文即表示，「你是對的，買東西難道還要受臉色嗎?」，但有不少網民則認為樓主與朋友連續試幾件衫，但不買的確「觀感不好」，「沒心買，就不要試衣服三件以上」，更指「不喜歡為甚麼試，試那麼多為甚麼不買」，即使是在內地「試得多唔買店員都會臉色唔好啦」，「不要針對香港」。

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有網民亦解釋，店員之所以會臉色不好，「主要是因為他們有業績，好不容易來一個人，已為她試了那麼多件會買」，結果顧客一樣都沒買「自己的業績飛了，就會惱羞成怒」，但有網民則指雖然樓主的做法並不一定恰當，當店員大罵顧客亦是不好的行為。

《香港01》記者向懷疑涉事店舖電話查詢有關事件，惟記者表明身份時，對方即表示「唔使喇唔該！」便掛線。