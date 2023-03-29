內地女Carousell買瑜珈褲遭港人賣家辱罵　委屈喊：看不起大陸人

網上平台的貨品往往都會比實體店平，因此有不少人都會選擇網購多於在實體店購物，而近年網上更興起二手拍賣，大家可將自己不合用的東西賣走或跟別人調換，減少浪費。日前，有內地女發文指於Carousell網購一條瑜珈褲時竟遇「奇葩」港人賣家，無故向她狂鬧，連她用「簡體字」都照鬧，令她直指對方「看不起大陸人」!



圖自小紅書

日前，有名居港內地女於小紅書上發文指，自己於「carosoer(Carousell)網站遇到奇葩罵人」，事源樓主於二手買賣網站上看中了一條名牌價值$740港元的瑜珈褲，因而向賣家「問一下」，誰不知賣家便不停發圖片給她和問她「要不要」，但自己因為返工所以並未看賣家的訊息，而且自己「也不知道真假」，所以「怎麼可能那麼快下單」，結果卻遭到該位賣家狂鬧。

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樓主於文中貼上一張與賣家對話的圖片，從圖中可見該位賣家於下午12:49分詢問樓主「你要唔要」，但可能見樓主並未回覆，於下午3時40分時便指其「浪費我時間」。樓主其後見此便以簡體字回覆「我返工還沒看你急甚麼，結果賣家竟即表示「不賣大陸人」，更讓樓主「香港用返繁體字啦」，「一係你就淘寶買」，讓樓主覺得對方「看不起我們大陸人」。

（示意圖／gettyimages）

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網民見此貼文紛紛留言，有網民表示「直接罵她racist, shame on her」，「真無語這樣的賣家」，網民更怒指「叫她上一代查下，她自己都是大陸人的話就真的笑死人囉」。有網民則笑指，「能不能先把Carousell打對啊」，網民更指就樓主所貼的圖可見，賣家於12點多和3點時找過樓主兩次，樓主「其實你不要只要說一聲就行了」，不必浪費別人的時間，「不是只是你的時間寶貴好嗎」。