12星座性格｜口是心非表表者4個星座　金牛口講「沒事」不要信

很多星座都是口是心非，但今天這些星座尤為嚴重。



不是小心眼，就是有些話他們開不了口，若是這些星座和你説「沒事」，你可要打醒十二分精神。

金牛座

金牛面對自己越在意的人，就越容易滋生控制慾，個人表達也會因此受限。

很多話，金牛不想自己説，就想讓對方憋不住，讓對方主動説。要是你和金牛鬧脾氣，金牛和你説沒事，其實他們是在想如何讓你發現他們「有事」。

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水瓶座

水瓶很多時候的表情都是無表情，不是水瓶對世俗毫不關心，而是水瓶習慣了雲淡風輕。

哪怕水瓶心裏不愉快，也不想主動把關係弄僵，但是水瓶的「沒事」真的耐人尋味，很可能水瓶只是不想做撕破臉皮的那個人罷了。

獅子座

獅子的「沒事」，大家還真得警惕警惕。獅子是內心很有想法的人，但是獅子好面子，不到最後時刻不開口。

有些時候，獅子寧願憋死自己，也要傲嬌一回，就等着你來哄。所以千萬不要把獅子的「沒事」當真哦，快去哄獅子就對了，不然大貓發威就難辦了。

巨蟹座

巨蟹是過分懂事了，他們不是沒事，只是習慣了替別人着想，有事自己扛。

有些事，哪怕巨蟹心裏有委屈，行動上也不會刻意表現出來，淺淺的一句「沒事」其實隱藏了很多不開心。如果巨蟹説沒事的話，還是留個心眼，多給他們關心吧。

以上就是容易口是心非的星座啦~你還知道哪些，明明心裏介意但嘴巴就是説反話的星座呢？

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