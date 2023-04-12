香港出生AV女優相澤南回港旅遊　尖沙咀食雞煲邊爐嬌喊：我愛香港

首位日本出道的香港人AV女優繪麗奈Erena（中文名 素海霖），自出道消息公開後討論度極高，吸引大量港男港女買片支持。但其實除了她以外，日本AV界的灰姑娘相澤南也是在香港出生。她日前就在IG上傳貼文，竟然回到出生地香港旅遊了。



日本知名AV女優相澤南日前來港旅遊（Instagram: @epoint2016）

日本知名AV女優相澤南在2019年FANZA成人大賞黑馬跑出拿下最優秀女優獎，從出道至奪獎的灰姑娘故事也被不少粉絲傳頌。但不知大家有知不知道其實她是在香港出生的呢？日前她就在社交平台上上載一系列照片，「#香港旅行」分享自己來港遊玩的點滴。

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相澤南在IG以英文及日文對照寫到自己雖然在香港出生，但因為當時還是嬰兒時期，所以並沒有記憶。這次就像是第一次來香港，講到能這樣來到出生地旅行十分高興。又表示「香港好正！嘢食又好食！世一！我愛上香港了～想更加了解香港！」，似乎已經被香港俘虜了。

照片中除了有她在酒店廁所鏡前穿著粉紅色小背心的自拍照之外，她在限時動態上亦有上載與同行女友人的合照及品嘗香港美食的照片。當中她到尖沙咀一家人氣雞煲火鍋店進餐，之後亦到便利店買了鮮果杯、曲奇、果汁和M&M作零食。

有不少香港粉絲就在留言中歡迎相澤南來旅行，希望她能享受旅程。又表示知道她在香港出生後，感覺莫名地產生了一種羈絆。不知相澤南會不會因這次旅行為契機，今後常來香港旅行或舉辦見面會和活動呢？

香港土產AV女優素海霖（藝名繪麗奈）在日本出道一事熱爆網（番號FSDSS-644），不過有日本AV灰姑娘之稱的相澤南被指跟香港一樣有淵源！她在香港出生，所以在Twitter上不時會中日英三語發文。但其實她成名背後身世充滿洋蔥，到底她經歷過甚麼呢？

👇👇👇按圖看12件相澤南往事👇👇👇

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