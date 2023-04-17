將軍澳烈日下驚現「走地蟹」散步　畫面極奇怪！網民：蟹腳變紅啦

大家於街上不難看到人們帶貓狗，甚至龜等等的寵物散步，但日前有將軍澳的市民發現，有名男子竟於烈日當空下於單車徑上如同放狗般「放蟹」，引網民爆笑兼大感驚奇，笑問蟹們「識唔識畀手手？」，更笑指「啲蟹腳熟熟哋啦」，提醒主人要幫「牠們」塗防曬！不過照片也有網民質疑是否有虐待動物之嫌。



圖自「將軍澳主場」Facebook專頁

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大家有沒有曾見過正宗的「走地蟹」，還是被當成寵物的蟹？日前(16日)有網民於將軍澳主場Facebook專頁上分享兩張照片，而從圖中可見有一名男子在烈日當空之下，用尼龍繩捆著三隻「蟹」，並將牠們放於單車徑上，疑似與其一同「散步」。見此畫面樓主卻表示，「越睇越肚餓」，更指「好想知道佢主人平時點面對呢種誘惑」。

圖自「將軍澳主場」Facebook專頁

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帖文一出即令網民爆笑，網民見此表示「成地蟹貨」，「想養肥先食？」，更笑稱該三隻蟹為「走地雞的朋友」——「正宗走地蟹」，好奇指蟹們「識唔識畀手手？」。有網民則指「今日個太陽。。會不會曬傷紅曬」，擔心該三隻蟹「行下行下變咗紅色」，更稱走地蟹們的蟹腳看似「熟熟地」，對此有網民搞笑回答道「定啲，幫啲蟹查咗防曬」，「你識條鐵咩 人哋慢煮緊」。但有網民卻認為「主人」的行為如同「虐畜」，更稱「士可殺，𣎴可辱，要食就食喇」，不要將食物拿來把玩。