廣州18萬呎室內版「環球影城」1:1還原頭文字D賽車！$208蚊任你玩

香港與內地正式通關後，有不少港人都會選擇到內地旅遊，除了最接近香港的深圳，廣州亦是不少港人熱愛的旅遊地點，除了語言相通外，現在乘搭高鐵前往只需46分鐘便能到達!而這次《開罐》將為大家介紹的就是位於廣州增城區廣州鈞明歡樂世界中的「JOYPOLIS華夏世嘉都市樂園」，場地佔地超過19萬呎，內裡不但有全廣州最長的室內過山車，更有1:1的頭文字D賽車等超過20項遊樂設施，不論大人小朋友都總有一樣適合你!



圖自小紅書

「JOYPOLIS華夏世嘉都市樂園」是由日本知名娛樂集團世嘉（SEGA）所創建的世界頂級大型室內游樂園品牌，並進駐中國內地的室內遊樂園。香港的室內遊樂場甚少，有的場地亦不算大，設施更是非常單一，大部分都是專為小朋友而設。位於廣州增城區廣州鈞明歡樂世界中的「JOYPOLIS華夏世嘉都市樂園」卻與香港的一眾室內樂園都有所不同，內裡不但場地總佔19萬呎，而且更有不同的室內機動遊戲、大型密室逃脫、鬼屋等等......，而且只需$208人民幣便能玩足一日!

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而樂園中最主打的遊樂設施，一定便是內裡總長483米的「全廣州最長室內過山車」，雖然過山車位於室內，但卻不容小覷，過山車除了會超高速衝下外，當中更會忽然倒後，超級刺激!而喜愛刺激的你，除了過山車不妨可試試以變形金剛主題而設計的射擊遊戲，該並非單單的射擊遊戲，當你進行射擊的期間，呈球型的遊戲艙會根據遊戲中的內容360度旋轉，讓你能享受全感官的體驗。

+ 9

除了動態的刺激，喜愛視覺和心理上刺激的你，便一定不能錯過超真實還原的鬼屋「病院遺魂」，超真實的醫院場景，每一下都包嚇到你哇哇叫。過山車、變形金剛、鬼屋對你來說太刺激的話，大家都可嘗試玩超燒腦的「城堡潜入任務」密室逃脫，整個密室逃脫範圍都已超過1000呎，而且聽說能夠成功解碼逃脫的人都只得百分之一!此外樂園中1:1還原的頭文字D賽車亦超值得玩，還原的賽車更是主角藤原拓海所駕駛的AE86，遊戲中更將比賽場景都神級還原，讓大家能夠一嘗成為「拓海」的滋味。

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除了以上的遊樂設施，樂園中更有歷奇冒險設施「忍者之道」，VR電競、射擊遊戲、Sonic主題賽車等等，超過20個遊樂設施。而且樂園裡更有餐廳讓大家玩到累又肚餓時「叉叉電」，食飽喝足後再戰下一個項目！

廣州鈞明歡樂世界「JOYPOLIS華夏世嘉都市樂園」

地址：廣東省廣州市增城區永寧街新新公路

交通：乘搭地鐵到白江站，再轉公交車32路/35路到合景譽山國際站，步行約300米即達。

營業時間:工作日10:00-20:00 周末假期10:00-22:00

票價:$208人民幣(約HK$239)