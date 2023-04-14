內地網民震驚港人逼爆東門　周街廣東話！強行救活深圳商場＋餐廳

內地人喜歡南下觀光購物、港人熱愛北上吃喝玩樂，兩地各有特色，體驗當地文化也正正是旅遊的真正魅力所在。自開關後港人報復式旅遊，除了飛日韓台泰之外，上深圳玩也是熱門節目之一。最近有內地網民在社交媒體發帖，指港人已逼爆深圳東門，更是救活了不少的商場和餐廳！



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內地網民在社交媒體上發帖，稱發現自通關後「東門全是香港人，旺角全是內地人」的現象，可說是兩地市民的「大交換」。不過也有人指出香港人的足跡不止出現在東門，而是遍佈整個深圳，甚至整個廣東地區。連廣東以外的內地網民則表示「我在上海也聽到很多人香港話（廣東話），疫情三年都沒聽過現在一天的多」、「在廣西一個角落裡都能碰到香港人」。

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除此之外，內地網民留言表示香港人的購買力驚人，救活了深圳因為疫情而生意大減「金光華廣場」和「卓悅中心」，甚至連以往不排隊的餐廳現在也開始要排隊了，同時帶動伴手禮商店如鮑師傅、阿嬤手作、奈雪の茶等店舖。帖子也引起了港人關注，笑言現時香港「不止是旺角⋯⋯全香港都是內地人」、「海港城全是講普通話的！」，兩地市民互相逼爆的場面也非常逗趣。

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寶安歡樂港灣（Trip.com圖片）

兩地市民頻密往來旅遊「互相逼爆」確實可刺激經濟，也有人笑稱「旅行的真諦在於從自己呆膩的地方去別人呆膩的地方」。內地網民更推薦了2個地方讓港人北上旅遊，不必每次都只前往東門，分別是蛇口海上世界和寶安歡樂港灣，也提醒港人去以上地點的話，在深圳灣口岸過境會比在羅湖口岸方便。

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