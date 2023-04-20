居港內地女列4點激讚香港「女生福地」港男超紳士：後悔沒早點來

近年移民潮持續，有不少港人都選擇離開香港，移居至海外生活。但日前有透過讀書來港的內地女卻於社交平台上指自己超「後悔沒有早點來香港」。當中狂列4點極讚香港是女生們的福地，表示於香港女生可自由安心打扮自己，職場上又從不會被問「甚麼時候結婚」，「四五十歲的單身未婚女同事比比皆是」，「性別平等」是真實存在，並非嘴上說說!



圖自小紅書「蛙蛙在中环」

近日，一名透過留學居港的內地女博主在社交平台感嘆指「女生在香港生活太幸福了」於香港不論是生活或是職場，對於女性都超級「友好」，香港生活的女生不但「穿衣自由」可自在地打扮自己，而且大家從不會聽到性別歧視話語，「性別平等從不是嘴上說說」。此外香港人亦相當有「人文素養」，尤其對男生們的「紳士教育」，不但讓女性環境更舒適，而且「更適合下一代成長」，女性能真正享受「平等的生活」，令她不禁高呼「後悔沒有早點來香港」!

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文中樓主列出更列出以下4大點力證香港是女生的福地:

1.穿衣自由

IG@lok_lokyii

樓主表示，於香港「無論你穿著小吊帶還是bra free」，都不會有人議論或對你投放不尊重的目光，沒有人會指你不修邊幅，或驚訝你不化妝，「沒有人定義女孩子應該怎麽樣」，大家可以安心地做自己，即使染髮亦可自由漂染不同的顏色。

2.職場尊重

職場方面，樓主指香港辦公室文化中，面試時從不會有HR(人力資源)居高臨下地問你「沒有男朋友，什麽時候結婚」，茶水間不會出現「老公孩子婆婆」等等你不想參與的隱私話題，辦公室內「四五十歲的單身未婚女同事比比皆是」，女生同樣能獲等同於甚至超越男生的薪金，沒有人會要求女人「回歸家庭」，她們同樣能擁有不同愛好，「過得這麼幸福」。

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3.高質教育

樓主大讚香港的「性別平等」，並不是虛而不實「嘴上說說」，而是能真正看到感受到，她表示於大家從不會聽到「男生腦子比女生聰明」這種歧視性話語。大家可選擇讓女生讀女校，享受免費的公立教育，「輕松就讀世界排名前100的大學」，沒有人會勸女生只做「花瓶」，而是用實力「讓人刮目相看」。

4.人文素養

此外，樓主更指香港人相當有「人文素養」，排隊時大家都會「井然有序排隊」，乘搭巴士和地鐵時都「比較安靜」，沒有人會播放嘈雜的音樂，公共交通能夠成為「休息天地」，而且公共設施更會為有需要人士設置不同的設施，「關愛一切有需要的人士」。香港對於「男生的紳士教育」亦會讓女性生活環境更舒適，更適合下一代成長。

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網民見此貼文即表示，「我也是新移民，我也喜歡香港」，大讚香港「對女性確實友好」，但有湖北的網民卻表示內地其實都同樣能染各種顏色的頭髮，公共交通工具環境亦相當好「我也粉色頭髮，馬上染紫色，工作也挺好的啊，巴士不僅安静還有充電插頭呢」。有網民亦表示，「香港是22年全球生活成本最高的城市」，生活成本高，薪金亦只普遍「2萬左右」，「怎麼活下去，不會真的去做地盤吧?」，而網民則回指，香港消費其實並沒有那麼誇張，「自己煮飯不貴，就是房子貴，很多低收入有公屋，月租金1-3000港幣左右，所以生活不會差」。