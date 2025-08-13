港女狂數香港vs內地情侶3大差異　港人AA、內地35歲未婚=犯天條？

不同的環境和文化下成長，人與人之間的溝通方式和生活習慣自然都會有所不同。近日，有一名港女於小紅書上拍片分享「香港與內地情侶的差異」，表示香港情侶有 3 種拍拖習慣是內地情侶一定無法理解的事情，並將兩地情侶的拍拖模式進行比較，引起一眾網民熱議。



小紅書截圖

近日，一名港女「香港安盛姑娘 Kaka」於小紅書拍片分享其認為「香港情侶覺得很正常，但內地情侶不能理解的事」，並從 3 大方面，包括消費模式、溝通方式和婚姻觀念進行對比。

1.AA 制 vs 互相請客

PO 主表示，香港情侶消費大多以 AA 制為主，而內地情侶則更喜歡「你付一次，我付一次」，或是一方請食飯、另一方請看電影，以「有來有回」的方式消費。她解釋，兩地情侶之所以有差異，是因消費環境所致，香港普遍生活成本較高，所以香港情侶 AA 制「也是為對方分攤一些壓力」。

《虛擬情人》劇照

2.直接 vs 婉轉情緒表達

在情侶之間的溝通和情緒表達方面，她指香港情侶因自小受西方教育，所以能夠更直接表達自己「喜歡或者是不滿」的情緒。相反，內地人在中式教育下則會「更加含蓄」，喜歡講反話，讓對方去猜度自己的想法。

3.自由選擇 vs 催婚

至於婚戀觀念，PO 主指兩地情侶差異非常大。在香港，很多年輕人都「不著急結婚」，而且家人大多很少會催婚；但內地則完全相反！她表示，內地人若年齡到了 28 歲還沒結婚，「肯定會被催」，家人催完婚就會再催生小朋友。至於到了 35 歲仍未結婚的人，在父母眼中簡直是「犯了天條」，因為父母會覺得「沒臉見人」，就連「走出去都抬不起頭」。而內地人之所以會有這樣的想法，是因為「先成家後立業」的觀念深深刻在長輩心裡。

《我的完美秘書》劇照

影片一發布後，隨即引來兩地網民熱議。部分網民認為 PO 主所分享的只是「個人觀念」，有點以偏概全；有網民表示「拍拖從來沒 A 過」，也有內地網民稱自己與男朋友都是以 AA 的模式消費，情侶的消費模式「全都是看人」。亦有網民表示，現在內地催婚的情況已經少了，「我們這 35 歲以上的沒結婚，家裡也沒覺得怎麼樣」，認為時代不同觀念也改變了。其實不論是消費、相處還是婚姻觀念，都是看人而定，與地區並沒有太大關係，大家又如何看呢?