打工仔最新收入中位數出爐！　月入$20K先達標　邊個行業搵最多？

大家知不知道自己現在的薪金是否在全港打工仔的平均值之上呢?最近政府公布2022第四季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，當中數據顯示港人的就業收入中位數為$20,000港元(撇除外籍家庭傭工)，與上季度相同，而且報告中更顯示香港7大主要行業的收入中位數和收入最高的年齡層，究竟哪個行業收入最高?哪個年齡層「搵最多」?大家快看看吧!



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根據政府統計處所公布的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，本港於2022第4季度一共有3,791,300勞動人口，比上季度增加7,100人，與2021年第四季度比較則減少59,500人。但失業率方面，2022年第四季經 季 節 性 調 整 的 失 業 率為3.5%，較上季度的3.9%和上年度同樣季度4.0%低。

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數據更顯示，2022年第四季的個人收入中位數，在撇除外籍家庭傭工下為$20,000港元，與第三季的中位數相同，維持不變。當中男性的入息中位數為$21,700元，女性的中位數則是$18,000元。換言之，大家薪金若超過$20,000元，則比全港一半人的收入高。

若按年齡劃分就業人士收入中位數，全港收入最高的年齡層為35-44歲，男女合計平均數值為$25,000元，其次的是25-34歲和45-54歲，兩者收入中位數均為$21,000元，而最低收入的年齡層為15-24歲，中位數為$14,600，與全港平均值仍相差$5,400元。

「建造」業收入中位數下跌(資料圖片)

那哪個行業收入最高呢?報告中將工作分為7大主要行業，包括「製造」、「建造」、「進出口貿易及批發」、「零售、住宿及膳食服務」、「運輸、倉庫、郵政及速遞服務、 資訊及通訊」、「金融、保險、地產、專業及 商用服務 」、「公共行政、社會及個人服務」和其他行業。

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大部分行業於第四季度收入中位數都有$200-$1,000元的增加，當中「公共行政、社會及個人服務」收入中位數為$24,000元，為7大行業之首，金額更比上季增加1,000元。而收入最低的行業是「零售、住宿及膳食服務」，收入中位數為$15,000元。此外，「建造」業是7大行業中唯一一個收入錄得下跌的行業，男女合計的總平均數為$20,000元，比上季度減少$500元。

若跟據主要工作所屬職業區分，於8大職業中「經理」的收入中位數$47,500為最高，其次的是「專業人員」中位數為$45,000，而最低收入的職業為「非技術工人」，$12,800元，第二低的職業為「服務及銷售人員」，中位數為$15,000元。