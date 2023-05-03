17歲日本星二代獲封最可愛女高中生　麥當勞可口可樂指名她拍廣告

大家17歲時在做什麼呢？應該都還是懵懵懂懂的吧？日本有一位 17 歲的寫真偶像福田瑠美香（福田ルミカ），小臉、長腿、美乳一應俱全，不僅曾經登上雜誌封面，還參與過麥當勞、可口可樂的廣告，外型姣好的福田瑠美香正在發光發熱，被封為「史上最強17 歲」，發育良好、擁有超齡美的她，根本就是前途無量呀！



福田瑠美香2005年出生於日本東京，母親是歌手茂木美雪，頂著星二代光環，從小就長得相當甜美可愛，加上168厘米的高挑身材，輕鬆地就獲得眾人矚目。福田瑠美香長大後一雙筆直纖長的美腿超級吸睛，燦爛迷人的笑顏更不知要迷死多少人，配上凹凸有致的好身材，讓她在初中三年級就被廠商看中，力邀她拍攝廣告。

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有了拍攝廣告的經驗，福田瑠美香剛升上中學就被《週刊 Young magazine 》雜誌看上，成為封面女郎，同時宣布進軍寫真界，15歲以嬌俏容顏和曼妙身材橫空出世，引發市場震撼。福田瑠美香穿著泳裝，展現168厘米和E Cup美乳，稚嫩性感的胴體，當中還有穿著校園制服展現清純魅力，青春無敵的魅力無人能擋！

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福田瑠美香雖然還沒有成年，但早已在藝能圈站穩腳步， 2020東京奧運的可口可樂廣告就找她來參與演出，還有木村拓哉拍過的麥當郎廣告當中也出現了她的身影。大量的曝光讓福田瑠美香人氣開始急升，被封為「最可愛女高中生」，還參與電影《接近無限思念的藍》（ Blue Wind Blows ）開始往影壇發展，儼然就是一顆明日之星。

福田瑠美香在去年秋季推出寫真集《福田瑠美香 1st 寫真集：Rumika 》，反應熱烈，在這本寫真集當中她第一次挑戰內衣造型，展現了成熟性感女人的模樣。福田瑠美香從甜美臉蛋到曼妙身材，都是無可挑剔，擁有清純、性感兩種魅力反差的她，人氣相當炙手可熱，更重要的是今年才17歲，根本比別人贏在起跑點呀！

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