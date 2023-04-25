韓國仙氣女神企鵝妹突喺呢度打卡 惹當地網民暴動：希望能遇見你
撰文：聯合新聞網
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韓國的正妹實況主企鵝妹23日突發文，打卡的地點就在台灣宜蘭，而且還宣告要進行一個挑戰，就是以徒步的方式環島，讓網友都很吃驚。
企鵝妹無預警的現身台灣，發文告訴大家：「我打算從今天開始走遍台灣！祝我好運！」
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其實在4月初直播時，她就曾許諾要去台灣進行徒步旅行，預計會花費一個月的時間，沒想到她真的赴台實現承諾。
從展示的地圖看來，此趟規劃的路線總長約634公里，網友看了忍不住直呼「真的是用走的，respect」、「希望能遇見你」、「真的要用走的哦，好厲害」。
不過有網友憂心：「來『行人地獄』走路是不是搞錯了什麼？」
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