韓網紅企鵝妹台灣環島行「被蒙面男尾隨」直播求救：跟了4小時！
撰文：聯合新聞網
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韓國Twitch人氣實況主Jinny被網友暱稱「企鵝妹」，23日宣布要來台徒步環島，也真的說到做到。
25日她曬出在幾米公園的照片，顯示人已到過宜蘭知名景點幾米公園，並透露截止目前為止已走了53公里，還有600公里要走，直呼「這很有趣，但我的身體很痛」，網友也紛紛為她加油。
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而企鵝妹邊走邊直播分享近況，中午過後竟透露遭一蒙面黑衣男子尾隨，「我停他就停，我走他就跟著走」，已跟著她4個多小時，讓她很害怕。
她嚇到直播直接秀出訊息，希望看直播的網友能幫幫她：「這讓我很不舒服，你能幫忙叫他別再跟著我了嗎？」（點擊放大瀏覽相關照片）：
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而網友也協助報警，隨後企鵝妹則看警方在稍遠處盤查男子，她一時之間不知該如何是好，頻問「該離開還是留下來」，一會兒後企鵝妹則選擇離開。
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