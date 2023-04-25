內地美女網紅遊港被偷拍偷袋　怒呻香港治安差＋港警40分鐘才到場

香港自與內地通關以來，訪港遊客人數直線上升，不過卻屢屢傳出負面新聞，如內地平價團立食杯麵、集團式行乞等。最近再有一位內地女網紅貼出影片，控訴在2日遊港的期間，第1天被偷拍、第2天被偷手袋，但在報警後40分鐘後警方才姍姍來遲，然而警方的4句回覆卻使她更生氣！



最近擁有54萬粉絲的內地女網紅「钰鑫_」，在抖音上貼出一段長約2分16秒的影片，影片開場第一句便是「真的再也不會來香港了」，她表示自己在香港旅遊的第1天被偷拍，第2天在尖沙咀星光大道與朋友聊天期間被偷走手袋，在香港報警也是她人生中「第一次報警」的體驗。

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她在影片中表示自己撥打了4次999緊急電話，第一次沒有打通，第二次成功說明情況，警方讓她在原地等待。不過等了20分鐘後仍未見警方，於是再撥打第三次，又再一次向對方說明了狀況，之後又等了20分鐘，但是始終未見警方。

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抖音@yuxin970301

最終她撥通了第4次電話，對方卻跟她說「找不到我們」，讓她感到十分無奈，在強調自己的位置後，終於成功在40分鐘後見到香港的「阿Sir」。不過她指警方在到場調查後，回覆她「你們真的很不幸運啊」、「這裡沒有監控哎」、「這裡是監控死角」和「基本找不到」以上4句回覆，讓她嘆氣道「偌大的星光大道，維多利亞港，東方之珠，世界三大夜景之一，竟然會有監控死角？竟然旁邊沒有警署站？也沒有任何的提示來告訴我們這裡是監控死角？」，直言「香港真的沒有我們想像的好治安」，提醒大家出門一定要把包包看好。

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而偷拍一事她就解釋道，在第一天辦理入住後，在酒店乘坐電梯時，被一名穿著西裝的男子，明目張膽地從下而上的拍攝她的腿部，同行朋友即時拉著她要求刪除否則報警，但對方就離開電梯。後來她們找了酒店經理查了CCTV找到了疑似偷拍的人，酒店方稱對方主動提供了手機查證，也看不到有拍攝她的照片，詢問她想如果處理，不過她們就決定息事寧人。

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抖音@yuxin970301

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網民對她的遭遇表示同情，稱「香港好危險架，又多賊」、「第一日被偷拍，第二日唔見手袋，咁黑仔呀」、「你的決定很明智！」，但也同時表明「看顧好財物是自己的責任」、「自己財物自己保管，無人教過嗎？」、「小偷沒有分是不是本地人」，只要她做好把關的第一步，根本有後續的事情發生。

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