日本「自殺森林」掛滿紅色TENGA飛機杯　奇葩現象背後原因超有愛!

相信有不少人都曾聽過被稱為「自殺森林」的日本青木原樹海。每年前往該處自殺的人不在少數，因此那裡設置了大量防自殺的告示牌，亦有不少民間組織自發在附近巡邏。有經常到「自殺森林」探索的網民最近就分享一個現象，指有很多樹上竟然被掛上TENGA飛機杯？！



俗稱「自殺森林」的日本青木原樹海（圖自Twitter）

暱稱ハリ（Hari）的日本網友經常會到青木原樹海進行探索，並在Twitter上分享他在「自殺森林」裡的見聞及各種發現。接到委托時他亦會與夥伴們一起「尋人」，表示該處自殺的人有9成都是吊頸自殺。性別比例上則有8至9成是男性，遇上女性自殺者的機會較稀少。日前Hari就貼出一系列照片，分享「自殺森林」一個現象，被網民瘋傳。

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照片中看到一個個紅色的TENGA飛機杯被人以塑膠索帶固定在樹上。Hari表示最近數年來有秘密人物定期會到樹海設置上這些TENGA，上面還有附有自殺預防的標語。而且每次找到時上面的訊息都不一樣。

有TENGA上掛著的標語寫著「如果『去』咗就唔好『去』啦！」，另一個則寫上「聽講東京吉原（紅燈區）有比呢個更舒服嘅嘢」。亦有一個寫著「請隨便使用。之後返去你嘅城市，買一個新嘅，再放返喺到。」，以幽默感勸退有心自殺的人士。

貼文引來不少網民留言，當中有人就指TENGA標語「可能意外地會令人傻笑出聲，即使本來有自殺念頭也會恢復理智」。亦有人笑指「畢竟『性』就是『生』啊」，「冷靜（龜）頭腦」後「進入聖人模式後還那會想自殺呢？」，「希望他能感受到活著的快樂吧」。有網民推斷掛上TENGA的神秘人或許過往也是到「自殺森林」尋死的一份子，因有親身經驗才能想出這種招數，大讚舉動很有愛。